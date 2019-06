L'estate al Parco Benessere delle Terme di Agnano: corsi gratuiti di yoga e pilates

Martedì 11 Giugno 2019, 19:42

Si apre la stagione estiva del Parco Benessere delle Terme di Agnano con tanti servizi pensati per chi preferisce il piacere di un’oasi naturale al caos delle spiagge. Non solo terme, massaggi e relax.Due le novità proposte nei weekend:La Terrazza - Food&Relax: l'area posta sulla collina del Parco diventa un salotto open air dedicato al food&beverage con la roulotte vintage di Stella Artois, comodi punti di appoggio, tavoli e panche all’ombra di alberi secolari. L’atmosfera è quella di un picnic in stile un po’ gipsy immersi nel verde della Conca di Agnano.Corsi gratuiti di Yoga - Pilates: ogni sabato e domenica gli ospiti del Parco possono usufruire di lezioni di Yoga e Pilates guidate dall’istruttrice Ornella Fiorillo del progetto "Posturalmente" by "APD Il Falco . La pratica di questa disciplina all’aria aperta e i benefici delle acque sulfuree sono un vero toccasana per lenire stress e tensioni, un'esperienza immersiva che rigenera profondamente.Per chi vuole godere dei servizi del Parco durante la settimana, l’ abbonamento estivo infrasettimanale di 10 ingressi (max due ingressi al giorno) consente di accedere al Parco dal martedì al venerdì a un costo di 150€. L’abbonamento prevede l’ingresso all ’area verde dove passeggiare in completo relax, l’ utilizzo delle due 2 piscine esterne di acqua termale calda, l’utilizzo delle 4 piscine interne di acqua termale calda, dotate di idromassaggio, l’uso della piscina esterna con acqua naturale, l’accesso alla sauna finlandese e alle aree relax, solarium, utilizzo di accappatoio e telo, spogliatoi con docce e armadietti.Con 7 piscine, tra indoor e outdoor, sale massaggio, solarium, sauna, area relax e un natural bar bistrot, il Parco del Benessere delle Terme di Agnano, a pochi minuti dal centro della città, è il luogo ideale per rigenerarsi secondo l’antico principio romano del Salus per Aquam. Le acque che alimentano le piscine e le vasche idromassaggio termali sgorgano ad 84 gradi centigradi e sono di tipo sulfureo-salso-bicarbonato-alcalino-terrose: un toccasana per la pelle, perfette per contrastare le patologie infiammatorie osteoarticolarie e le contratture muscolari. Cuore pulsante del sito, con la sua portata di cinque milioni di acqua al giorno, è la Sorgente De Pisis, ben visibile all’ingresso del Parco.Oltre al percorso termale il Parco offre un centro benessere dove si può scegliere tra massaggi, peeling ed altri trattamenti di bellezza e remise en forme. Tra i trattamenti di coppia è possibile scegliere tra Il Percorso Silver che comprende l’accesso a tutti i servizi del parco, l’utilizzo del kit con accappatoio e telo, massaggio di coppia di 30 minuti, aperitivo con 2 calici di prosecco con 5 tipologie di stuzzicherie dello chef (costo 110€ per coppia, è necessaria la prenotazione). E Il Percorso Gold prevede, invece, l’accesso a tutti i servizi del parco, utilizzo kit con accappatoio e telo, massaggio di coppia di 30', aperitivo con 2 calici di prosecco con 5 tipologie di stuzzicherie dello chef, pranzo o cena a lume di candela per 2 con antipasti dello Chef - primo piatto a la carte e calice di vino (costo 150€ per coppia è necessaria la prenotazione).