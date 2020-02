Ancora poche ore e la suggestiva location del Real Museo Mineralogico di Napoli aprirà le porte a Demetra, l'evento di moda a cura della stilista emergente Fabrizia Cacace, che domani alle 18 animerà la suggestiva location in via Mezzocannone 8.



Patrocinato dal Comune di Napoli con la presenza annunciato del sindaco Luigi de Magistris e dell'assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani, Alessandra Clemente che ha fortemente sostenuto l'iniziativa, Demetra è un evento culturale a tutto tondo, cui anche Amedeo Manzo, presidente Bcc, sempre attento a manifestazioni in cui talento giovanile e valorizzazione del territorio, ha deciso di presenziare.



La kermesse, ispirata e dedicata alla moda made in Naples, vedrà sfilare circa venti abiti, tutti ideati, progettati e realizzati dalla giovane stilista napoletana: sulle note selezionate dal dj Biagio Franco, sfileranno 15 modelle, curate nel trucco dalla make up designer Malvina Passaro e nell'hair style dal team L’orel. Con loro anche il fotografo Roberto Jambice ed i videomaker di Insane. © RIPRODUZIONE RISERVATA