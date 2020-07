Faito doc festival: agli inizi di agosto torna la kermesse internazionale dei documentari

Tredici edizioni per un festival dei documentari in vetta al Faito sempre più internazionale. Anche quest'anno, anche se in versione post covid, fra reale e virtuale, torna il Faito doc festival sul monte dei Lattari. Un appuntamento dal 3 al 7 agosto tutto da rimodulare e organizzare all'aperto, come scrivono sui social anche Turi e Nathalie Rossetti, anima e cuore dell'evento aperto al mondo con docufilm e un tema unico. Quest'anno le Metamorfosi sono il leit motiv della manifestazione a cui parteciperanno registi autori ed esperti ma anche appassionati di corto e lungometraggi. Ogni sera dalle 20,30 alle 24 gli incontri, i workshop e le passeggiate naturalistiche con Nando Fontanella. Una full immersion cinematografico con una giuria che da Francia, Svizzera, Iran e Polonia valuterà le opere che poi nel 2021 riceveranno dal vivo i premi in cima al monte Faito. Il festival sarà visibile sulla piattaforma Xerb. © RIPRODUZIONE RISERVATA