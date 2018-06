Fashion cocktail primavera-estate: «Flower is on the air»

Domenica 3 Giugno 2018, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ultimi colori e sprazzi di primavera si mixano con la bella stagione imminente, che già preannuncia i toni morbidi e floreali d’estate o le tinte più sature dei paesaggi crepuscolari.La moda scandisce più e meglio degli altri l’arrivo della stagione, reinterpretandone materie e colori, attitudini e abbinamenti.È di pochi giorni fa «Flower is on the air», un cocktail party e una collezione di borse donna che la designer Bianca Imbembo ha presentato alla sua clientela di amiche e appassionate del vezzoso accessorio. Un fiore di loto, simbolo di bellezza atavica e radiosa, è il tratto grafico e significato di Kilesia: così si chiama la giovane linea di pelletteria realizzata dalla stilista casertana, che per questa primavera-estate ha immaginato una femminilità fresca e contemporanea con tinte dal pastello al pop, materiali texturati e preziosi, forme ricercate, fluide e strutturate.Serata di glamour, sushi e dolcezze in punta di dita impreziosita dal dj-set easy lounge di Donato Diana per il piacere del folto parterre di ospiti da tutta la Campania: Donatella Cagnazzo, Carlo Casillo, presidente sezione Moda di Confindustria Napoli, il prefetto Maddalena De Luca, Pasquale Della Pia dal direttivo Assocalzaturifici, Marina Marseglia, Loredana Maddaloni, Titti Petrucci, Floriana Schiano Moriello, Maurizio Martiniello, Nara Di Cecio e Mariano Pizzuti di tenuta San Domenic, Anna Ricciardi, Andrea Ricci, Gioia Caputo, Giovanni Di Cicco, Annamaria Sadutto, Erminia Sabatino, Beatrice Crisci con Enzo Battarra.