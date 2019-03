Figli del Vesuvio agli ultimi David di Donatello

Domenica 31 Marzo 2019, 08:00

Visti e intravisti agli Studios di Via Tiburtina a Roma: pochi giorni fa sul red carpet o dietro la passerella della 64° edizione dei David di Donatello tutti gli autori, attori, sceneggiatori, produttori, montatori, musicisti, scenografi, costumisti, parrucchieri e truccatori legati alla grande macchina del cinema italiano. Presenti in nomination e candidatura per la preziosa statuetta o anche solo ospiti alla grande soirée c'erano tanti figli del Vesuvio, che con talento e piglio partenopeo danno lustro alla manifestazione e alla settima arte sia in Italia che nel globo.Ecco in orientativo ordine di arrivo o di annuncio all’ingresso la folta squadra di napoletani durante la kermesse:in nomination come miglior regista per Capri-Revolution,premiata come miglior attrice non protagonista per Il vizio della speranza (in abito Giada Curti),in nomination come miglior attrice protagonista per Capri-Revolution (in un vivace abito Gucci giallo ocra),sceneggiatrice di Euforia,canditati per la miglior sceneggiatura per Sono Tornato,candidato come come miglior attore protagonista per Loro,in nomination come miglior attrice protagonista per Il vizio della speranza (con smoking bianco Emporio Armani),produttore di Capri-Revolution di Martone e Loro di Sorrentino,produttrice di Euforia,candidato come miglior scenografo per Capri-Revolution,candidato come make-up artist per Sulla mia pelle,in nomination come miglior acconciatore per Capri-Revolution,regista de Il vizio della speranza,montatore di Euforia, ma poi ancora in photoboot sul red carpet(in un rigoroso abito nero di Emporio Armani).