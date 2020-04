Filippo Arpaia: chiacchiere dal sofà e consigli «anti noia»​​ #IoRestoACasa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In casa e ancora venti giorni di pazienza, impegno e rispetto: così potremo entrare con cautela nella decompressione della fase 2.Un’altra virtuale «chiacchierata da sofà a sofà»: incontro al telefono con, architetto nell’omonimo studio associato a Luca Piscitelli, con cui condivide una ricerca progettuale da sempre dedicata all’interior design di ispirazione modernista e accompagnata da una costante ricerca di nuovi materiali.Di sicuro gli attuali sistemi di comunicazione ci hanno consentito di continuare a lavorare a distanza con i nostri clienti e collaboratori ad alcuni progetti, certo con il blocco totale dei lavori è venuta meno la parte più bella del nostro lavoro cioè della visita quotidiana ai cantieri, della scelta dei matariali, degli incontri con i tanti artigiani e penso a falegnami, fabbri, marmisti, pittori, ecc che sono parte integrante del nostro lavoro e garantiscono la buona riuscita dei nostri lavori di interior design.Intanto ho divorato tutti d’un fiato i quattro libri di Elena Ferrante, che avevo lasciato in stand by. Inoltre mi sono allestito nel living una vera palestra con la quale mi alleno quotidianamente in diretta whatsapp insieme a un amico.Io direi proprio che la tecnologia è stata la protagonista assoluta di questa quarantena!Gli incontri su zoom o houseparty ci hanno consentito oltre che di continuare lo studio e il lavoro anche gli incontri vistuali con i nostri amici, mantenendo e in alcuni casi consolidando amicizie alle quali abbiamo avuto più tempo da dedicare…Restando a casa ho potuto riprendere cose lasciate troppo a lungo in un cassetto... Anche perché i nostri ritmi lavorativi in realtà di tempo ce ne lasciano davvero poco. Ho rimesso in funzione una vecchia chitarra Takamine e tirato fuori dai cassetti alcune canzoni che avevo composto parecchi anni fa (…tempo fa una mia canzone inedita "Sulo" era stata pubblicata nella compilation Up Stroke live).Mai come in questo momento la musica riesce davvero ad aiutare: del resto le canzoni accompagnano sempre i momenti più e meno importanti della vita e quindi ben vengano le iniziative grandi e piccole: il live internazionale di Gaga, i flashmob dai balconi, le jam session ed i dj-set sui social, che ci danno la possibilità di partecipare e di sentirci in qualche modo più vicini ai nostri artisti preferiti.Agli inizi di marzo in occasione del primo flashmob al balcone ho postato una mia interpretazione di "Qualcosa arriverà" di Pino Daniele. Successivamente ho pubblicato “Ti cercherò”, un brano scritto qualche tempo fa con Ermanno De Simone (autore tra l'altro della famosa “Fammi Riprovare” di Gigi Finizio). Poi in un giorno particolare di qualche settimana fa, una di quelle giornate sospese in un silenzio irreale, dopo aver parlato con un amico in grande difficoltà, ho iniziato a suonare ed è venuta fuori "Aria". Citando Vasco ho scritto nel post: certe canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole... questa breve canzone è nata così, parla dell'aria, dell'addore ‘e primmavera, dde voci da gente e di chi nun tene niente... Registrata in un giorno con strumenti casalinghi, l'ho pubblicata col videoclip di John De Rosa: “Aria”…Io dico che sono cresciuto con una colonna sonora Pino Daniele, la sua grande discografia è la mia playlist. Sempre."Qualcosa Arriverà" di Pino Daniele, "Scrivimi" di Nino Buonocore, "Fammi Riprovare" di Gigi Finizio e, manco a dirlo, "Abbracciame" di Andrea Sannino.Riprendere la nostra vita con una nuova consapevolezza del tempo e soprattutto senza più abbandonare le mie passioni.La musica! Per me il vero rimedio alla noia è stato riprendere a scrivere canzoni e adesso aspetto con curiosità più che con timore il ritorno là fuori.