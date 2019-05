«Fiori Tutti», a Capri premiati i vincitori del concorso per la Marina

Giovedì 16 Maggio 2019, 17:55

Capri. Con la premiazione di martedì sera 14 maggio, dopo le celebrazioni di San Costanzo, si è concluso “Fiori Tutti”, il concorso per le finestre ed i balconi fioriti nel Borgo di Marina Grande. Il 1° Concorso “Finestre e balconi fioriti al Borgo marinaro” ha innescato una gara virtuosa sul decoro urbano a cui hanno partecipato tanti abitanti del borgo ed è terminato con le premiazioni, da parte del presidente dell’Ascom Luciano Bersani e del direttivo dell’Associazione Commercianti di Capri, organizzatore dell’evento, dei tre migliori balconi e tre migliori finestre-davanzali, allestiti a Marina grande.Il primo premio balconi fioriti è stato vinto dalla signora Antonietta Cacace in piazza Fontana, mentre il Primo premio finestre e davanzali è andato alla signora Immacolata Orlando Paturzo in p.tta Angelo Ferraro. Il secondo premio balconi è andato alla signora Arianna De Martino in via Cristoforo Colombo all’angolo della piazza Fontana, mentre il secondo premio finestre è andato al signor Costanzo De Simone e signora Giulia in piazza Fontana. Ad aggiudicarsi il terzo premio balconi è stata la signora Consiglia Balacco-Fiore sempre in piazza Fontana, mentre il terzo premio finestre è andato al signor Antonio Pecoraro all’angolo della Via Truglio. Il Presidente dell'Ascom Capri, in una fredda serata, ha ringraziato tutti i partecipanti al concorso e anche gli operatori commerciali per i bellissimi allestimenti.Un ringraziamento particolare è stato riservato alla Società Porto turistico che ha messo in palio, per i primi premi un televisore. Bersani ha poi consegnato ai rappresentanti delle Associazioni ANFFASS, CAPRI SENZA BARRIERE, CROCE AZZURRA DI PADRE PIO, SAN VINCENZO DE’ PAOLI, UNITALSI tutto il ricavato della raccolta benefica che, grazie al contributo diretto delle società, delle aziende commerciali e dei privati, è stato diviso equamente tra le cinque Associazioni di volontariato del territorio. Appuntamento quindi alla prossima edizione di Fiori Tutti.