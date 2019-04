«Floating»: ecco il trend benessere di questa primavera

Martedì 2 Aprile 2019, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione fiorita e soleggiata sta giusto iniziando e in primavera, si sa, vien voglia di rinnovarsi, rinfrancarsi e con cura prepararsi mente e corpo al tono e la salute, al mare e le vacanze. A proposito di trend & forma psico-fisica, ecco la nuova frontiera del benessere: il floating, ovvero la permanenza per sessanta minuti in una spaziosa vasca ovale riempita con acqua a 37° super satura di sali di magnesio (sali di Epsom), creando così le condizioni simili al Mar Morto: in maniera naturale il corpo va in galleggiamento arrivando ad uno stato di deprivazione sensoriale. A Napoli ci ha pensato per primo Michele Castello, che nella sua health spa di Chiaia ha iniziato a promuovere la moda del floating.Galleggiamento e zero gravity: ci si dimentica del corpo per un'ora dentro un uovo con temperatura perfetta (quella del corpo umano), un cocoon fluido che avvolge come seta calda. Un'esperienza incredibile che stimola il sistema immunitario, facilita la meditazione, riduce il dolore fisico e accelera il recupero muscolare, attenuando l'ansia e lo stress, stimolando la creatività e migliorando la qualità del sonno. Una tecnica di rilassamento così profonda e piacevole che si sta diffondendo in maniera esponenziale tra artisti, sportivi e liberi professionisti.Ci si addormenta sospesi corpo e anima, cullati da un abbraccio rigenerante. Fuori il mondo, lo stress e l’orologio, dentro il battito, il respiro e i pensieri: dapprima con una musica lenta che accompagna in un viaggio a luci attenuate multicolor e poi man mano rallenta al buio e nel silenzio assoluto.