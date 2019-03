Follie napoletane, show al Plebiscito per dire addio alla vita da single

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 11:30

Solo pochi mesi fa, fece scalpore quello di Chiara Ferragni. Stiamo parlando, naturalmente, dell'addio al nubilato: senza dubbio uno dei momenti più divertenti per la sposa, e per le sue amiche. In quel caso, la regina delle fashion blogger decise di ospitare le sue fedelissime a Ibiza, totalmente brandizzate con capi ideati dalle griffe più cool del momento. Un buon inizio per un fine settimana intenso fatto di feste e paparazzi. Ma del resto quella del party pre-nozze con le amiche è una tradizione all'insegna del divertimento pazzo: non necessariamente di lusso, ma sicuramente originale.Un aggettivo che si adatta alla perfezione a un altro happening, stavolta campano, celebrato a piazza del Plebiscito. In vista del grande giorno stavolta è stato uno dei neomelodici più quotati del momento a organizzare un flash mob a sorpresa per la sua bella. Stiamo parlando di Tony Colombo che, a poche ore dal grande passo, ha portato la sua futura signora Tina Rispoli in una lussuosa limousine dopo averla bendata. Una scatola di polistirolo si è aperta nel momento in cui lei è scesa dalla vettura, convinta di andare a festeggiare l'addio al nubilato con le amiche. All'interno della scatola c'era, su un palcoscenico, Tony Colombo accompagnato dalla sua band che per la prima volta ha cantato in pubblico il suo nuovo singolo, «Ti amo amore mio». Tra centinaia di palloncini rossi a forma di cuore, quaranta ballerini hanno messo su una coreografia coadiuvati da Gianni Sperti e Tina Cipollari, madrina della serata, mentre giovedì alle 11, il giorno delle nozze, sarà pubblicato il video che è stato registrato alla presenza di oltre tremila fan, che per hanno avuto modo di ascoltare anche «Si bell comm' e' Napule» cantata a cappella e «Ti aspetto all'altare», una delle canzoni più apprezzate dell'artista, che dalla scorsa estate è diventata la serenata per antonomasia. Oltre ad essere innamorato, insomma, Tony è senza dubbio anche un entusiasta creativo.