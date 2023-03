Napoli, si presenta la collezione Forever Holiday di Marina Rinaldi by Sara Battaglia

Marina Rinaldi sceglie Napoli e Mosaiko Enterprise per la presentazione della capsule collection SS 2023 che Sara Battaglia ha ideato per la nota azienda italiana, appartenente a MaxMara Fashion Group.

Per l'occasione è stata scelta la suggestiva location del Cenacolo Belvedere Carafa (Via Aniello Falcone 122 – Napoli), villa storica del rinomato quartiere Vomero, in cui la ricchezza degli arredi dialoga e abbraccia la fantastica vista del golfo di Napoli.

Nessun luogo più adatto di questo, poiché, d’altra parte, lo store vomerese della maison, sito in Piazza Vanvitelli, è uno dei punti di riferimento per lo shopping cittadino.

Durante l’evento di presentazione della collezione, sarà possibile vivere a pieno il mood dell’estate, tramite i capi che verranno proposti.

Il senso di leggerezza della vita in vacanza, infatti, è il filo conduttore della capsule collection SS 2023 FOREVER HOLIDAY che la stilista Sara Battaglia ha ideato per Marina Rinaldi.

L’evento organizzato dall’azienda partenopea Mosaiko Enterprise avrà inizio alle 16:30 con il benvenuto agli ospiti, continuerà con la presentazione della collezione e la sfilata, per terminare in un momento conviviale di Cocktail.

«È di grande prestigio per noi essere stati scelti da una realtà come Marina Rinaldi per l’ideazione, l’organizzazione e il coordinamento di un evento di questa importanza», dichiarano Guglielmo Esposito e Luca Ferraro, co-founder di Mosaiko Enterprise. «Napoli è sempre pronta ad accogliere eventi legati alla moda di grande classe come quella realizzata da Marina Rinaldi».

Oltre al fashion show sono previsti interventi artistici e culturali come quelli di Claudia Colella, la violinista Fabiana Sirigu e la dj Irene Ferrara.

Giovedì 23 marzo 2023

Cenacolo Belvedere Carafa

(Via Aniello Falcone 122 – Napoli)