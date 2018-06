Fusioni di arte e moda in mostra a Castel dell’Ovo

Venerdì 1 Giugno 2018, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 10:29

Il confine tra arte contemporanea e design diventa sempre più sottile: è con questo dictat che gli allievi dello Iuad (Institute of Universal Art and Design) di Napoli hanno dato vita a «Revolution», una mostra di quaranta opere tra arte e moda, come cita il pay-off del titolo, ovvero una rassegna di manufatti, installazioni e live performance che conducono il visitatore nel mondo visonario della creatività a 360 gradi.Castel dell’Ovo la location di questo interessante viaggio nelle “rivoluzioni”, da quelle storiche a quelle musicali, dalla moda alle correnti letterarie fino a quelle emozionali: tutte ideate e realizzate degli studenti di moda e architettura dell’Accademia della Moda (diretta da Michele Lettieri) ed esposte tra le sale Megaride e Antro di Virgilio per tutto il primo weekend di giugno, mentre agli studenti di graphic design e comunicazione visiva è stata affidata l’elaborazione del materiale grafico e pubblicitario.Tra modelle e live action, tele dipinte e momenti scenici, ci si immerge in spazi e temi alternativi che mettono in rete i giovani artisti col territorio e in sinergia le loro impressioni mutuate dalla vita reale e innestate nella moda o nel design.