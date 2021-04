Giappoke, inaugurazione all'aperto ​per gli amanti della cucina fusion

Pronti, partenza, via: gran parte dell’Italia diventa zona Gialla ed un nuovo Giappoke è già pronto ad accogliere i fedelissimi del format del Gruppo Giappo nel cuore della city partenopea. Una corsa al tempo per riuscire a garantire un posto a sedere all’aperto anche agli storici clienti del Giappo di Napoli in vico Belledonne a Chiaia. Aperto da oltre 15 anni, tra i primi ristoranti giapponesi nel Sud Italia, il primo punto della catena Giappo non avendo tavoli all’esterno, resterà aperto solo per take away & delivery. Senza demoralizzarsi, il founder Enrico Schettino ha scelto una nuova location a Chiaia dove aprire un nuovo ristorante, con oltre 30 posti all’aperto.

APPROFONDIMENTI LA CRISI Food, crolla anche il delivery: ​dimezzati gli ordini a casa LA STORIA Giappoke: inaugurato e obbligato a chiudere dopo un giorno, oggi...

Già da domani, infatti, anche alla Riviera di Chiaia di Napoli sarà possibile sedersi con gli amici ed ordinare le specialità del nuovo menu Giappoke: una poke bowl da ideare a piacimento scegliendo tra una vasta gamma di prodotti e tanti altri piatti, rigorosamente healthy e colorati, proprio come gli arredi del locale, appositamente ideati per il format del franchising.

Un’apertura obbligata per poter soddisfare i tantissimi amanti della cucina Giappo, che da 15 anni scelgono il punto di vico Belledonne a Chiaia e che sarebbero rimasti a bocca asciutta per le ultime limitazioni governative. Un fenomeno eccezionale che decreta il grande coraggio imprenditoriale del gruppo, già alla sua quarta inaugurazione nel corso di questo anno pandemico: da Napoli in piazza Fuga al Vomero dove il primo Giappoke aveva inaugurato appena una settimana prima del lockdown, a quella in zona Baretti a Torino poco più di un mese fa, passando per quella in Basilicata fino alle prossime in Sicilia.

La voglia di Giappoke è strettamente legata alla scelta healthy e fitness, che non ha ceduto il passo all’inevitabile noia da lockdown: la domanda di tutto quanto faccia rima con benessere è destinata a crescere come dimostrano i dati dello European Health & Fitness Market Report 2020 di Deloitte e EuropeActive, secondo cui il fitness è la principale attività sportiva in Europa con un incremento del 3,1% anno dopo anno. Nel complesso, quasi un europeo su dieci oltre i 15 anni di età dimostra di dedicarsi con costanza alla sua forma fisica, e conseguentemente predilige un’alimentazione sana. Proprio come quella di Giappoke: ideale sia per gli sportivi (avendo pochi grassi e molte proteine) che per chi semplicemente ha voglia di un pasto light ma gustoso e, visto il numero di combinazioni possibile tra gli ingredienti, sempre nuovo e salutare.

“Il Gruppo Giappo – spiega Enrico Schettino – fin dall’inizio è sempre stato volutamente sinonimo di uno stile di vita sano, che seguo in prima persona da anni. Il format Giappoke è una naturale evoluzione del mio lifestyle: fusion, healthy, allegro e creativo. Crediamo molto in questa filosofia di vita e ci stiamo puntando nonostante tutto, decisi ad andare avanti con tante altre aperture in tutta Italia”.