Giornata Internazionale Yoga, pratica gratuita nei giardini della Floridiana e a Villa Pignatelli

Anche a Napoli si festeggia la Giornata Internazionale dello Yoga istituita dall’Onu nel 2014 e celebrata ogni anno nel giorno del solstizio d’estate. Lunedì 21 giugno 2021 la Scuola di Yoga Integrale dello Shri Vaishnava Ashrama, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e con il patrocinio morale dell’Ambasciata dell’India in Roma e del Comune di Napoli, organizza due sessioni di pratica gratuita di yoga nei giardini storici di due sedi museali napoletane, il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e la Villa Floridiana con il Museo Duca di Martina (foto d'archivio pre-Covid).

La prima sessione avrà luogo dalle 10 alle 12.30 a Villa Pignatelli, nel prato antistante la veranda neoclassica, mentre nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, il grande prato del parco della Villa Floridiana ospiterà la seconda sessione di fronte al Museo Duca di Martina. Le pratiche saranno condotte dal maestro Gino Sansone, istruttore nazionale yoga del CONI-Acsi e fondatore della Scuola di Yoga Integrale, coadiuvato dagli insegnanti della Scuola.

La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email acquadimedicina@gmail.com, specificando la sessione a cui si desidera partecipare (sono previsti 30 partecipanti per ciascuna sessione). I partecipanti dovranno essere muniti di tappetino, telo mare, mascherina, indosseranno abiti comodi bianchi o chiari e rispetteranno tutte le misure igienico-sanitarie iniziando dalla distanza interpersonale, già normalmente prevista nella pratica yoga.

La Scuola di Yoga Integrale dello Shri Vaishnava Ashrama opera a Napoli e in Italia dal 1986 con il progetto Lo Yoga Sociale - Lo Yoga di Partenope, che si propone di condividere la pratica dello yoga e di promuovere lo sviluppo armonico dell’individuo nei vari ambiti sociali, portando la pratica nei musei, nelle scuole, nelle carceri, nei centri sociali, nelle piazze e nei parchi pubblici. Dal 2015 la Scuola organizza ogni anno a Napoli iniziative per la Giornata Internazionale dello Yoga, in collaborazione con i musei napoletani e con il patrocinio morale del Comune di Napoli.

Info:

Scuola di Yoga Integrale dello Shri Vaishnava Ashrama

via Scarlatti 209g, Napoli

acquadimedicina@gmail.com

tel. 3407830920