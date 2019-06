Gli editori del design in mostra nella Edit Napoli di domani

Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fiera dedicata agli “editori del design”, dove idee contemporanee e saperi antichi , designer, artisti e artigiani trovano spazio ed espressione in un progetto comune.Edit Napoli, al suo esordio venerdì 7 giugno ( domani la press preview) all'interno del Complesso di San Domenico Maggiore, è un invito a considerare il designer di oggi come figura indipendente , responsabile di un iter creativo che parte dal concept, passa per il branding ed arriva alla distribuzione.Le ideatrici del progetto, Domitilla Dardi ed Emilia Petruccelli, hanno selezionato oltre 50 espositori, scelti tra nomi noti ed emergenti, stimolando così collaborazioni inedite tra produttori e designer.La fiera diventa quindi anello di congiunzione tra designer-produttori e potenziali partner: buyer, rivenditori, interior designer e architetti.In mostra, fino al 9 giugno, una serie di creazioni concepite esclusivamente per EDIT Napoli, saranno presenti: la product e interior designer francese Constance Guisset, la slovena Nika Zupanc, l’artista italiano del vetro Simone Crestani, il designer Andrea Anastasio, GHIDINI1961, un riferimento per la produzione in ottone; De Castelli, grande esperto nella lavorazione dei metalli; e Bitossi Ceramiche, azienda leader nell’arte della ceramica.Collaborazioni inedite tra designer e produttori e la presentazione di una nuova etichetta “Made in EDIT”.Una commissione di esperti composta da Giulio Cappellini, art director di Cappellini; David Alhadeff, fondatore di The Future Perfect; Esra Lemmens, della The Esra Lemmens Agency; Alessandro Valenti, di ELLE Decor Italia e Francesco Tuccillo, imprenditore locale, premierà la collezione che meglio incarna i valori promossi da EDIT Napoli: design intelligente con un’attenzione particolare al processo, un profondo rispetto per il patrimonio culturale e un prezzo equilibrato.