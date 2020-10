Anche a Napoli si respira aria di Halloween con un «Halloween Napoletano», organizzato dall’associazione culturale Insolitaguida Napoli, attenta a mostrare una Napoli fuori dagli schemi. Un modo per festeggiare in maniera simpatica e inusuale una festa almeno in apparenza straniera.

Due gli eventi in programma nel weekend: uno di mattina «Dolcetto o scherzetto?» dedicato ai bambini; quello pomeridiano/serale «Halloween tour» dedicato ai grandi. L’Halloween tour è una rivisitazione della famosa passeggiata narrata Napoli: un fantasma in ogni vicolo arricchita per la famosa notte delle streghe. Ad accompagnare i partecipanti ci penseranno delle vere e proprie streghe che guideranno il gruppo con la tenue luce di candele, che, secondo la tradizione, permettono di meglio cogliere i rapidi movimenti di tutte le figure misteriose che popolano il centro storico di Napoli.

La passeggiata, riservata agli adulti, è in programma nei giorni sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre con partenze ogni ora dal calar del sole; come sempre occorre prenotare al 338 965 22 88, tramite l’app Insolitaguida Napoli o tramite il sito web www.insolitaguida.it E per i più piccoli «Dolcetto o scherzetto?» un tour adattato per i bambini in programma nelle mattine di Sabato 31 Ottobre e Domenica 1 Novembre. I partecipanti verranno guidati nei vicoli della città, pronti a spaventare i passanti e ad ascoltare storie di spiriti partenopei storie, curiosità sulla festa di Halloween e sul rapporto con i morti tra i paesi anglosassoni e Napoli; nel corso del percorso saranno impegnati in attività ludiche che terranno viva l’attenzione dei partecipanti. Non mancherà, tra l’altro, il famoso dolcetto o scherzetto? Al fine di rendere tutto più “terrificante” si invitano i partecipanti a venire in abiti e maschere spaventose.

