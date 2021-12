Hanno il suono di un rombo di motore i Babbo Natale di Contursi Terme, accompagnati dai cani "renne"

Sono arrivati con delle sfavillanti moto rosse i Babbo Natale a Contursi Terme. Presso le scuole elementari, hanno portato piccoli doni e tanta gioia. Con le moto e gli speciali "Babbi", anche alcuni cagnolini al seguito vestiti da renne. Moderni ed efficaci.

I protagonisti sono stati i motociclisti del gruppo HD Help Dog, che uniscono più passioni, soprattutto aiutano gli animali in difficoltà, chiamati dal delegato agli animali, Diego Pignata, appassionato di moto e presente in tanti eventi di beneficenza. Hanno donato un sorriso ai più piccoli in un Comune che ha visto proprio la scuola interessata da momenti di ansia per il covid. Una sorpresa gratisssima ai bambini e alle insegnanti njell'ultimo giorno prima delle vacanze, quest'anno più che mai dal sapore liberatorio.