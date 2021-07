Healthy aperitif, spiaggia e pilates: fitness e mondanità in sicurezza

Il tramonto del Golfo di Bagnoli ha fatto da cornice naturale alla «prima» di Mon Fusò, il brand fondato dalla coach di pilates Alice Alotti con la socia e marketing manager Stefania Avallone.

Ospiti del Club Partenopeo, infatti, tante delle numerose allieve di Alice si sono ritrovate, finalmente insieme ed in presenza, per una speciale lezione di pilates con sottofondo di musica lounge, panorama mozzafiato ed una leggera brezza marina che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancor più magica: senso di libertà, voglia di ritrovarsi e di tornare ad allenarsi insieme sono state il leit motiv dell’happening culminato con l’immancabile aperitivo detox sulla spiaggia, a cui hanno preso parte non solo le amiche ed allieve di Alice, rigorosamente fedeli al dress code dell’evento che prevedeva naturalmente una mise a scelta tra le varie ideate dalla coach, ma anche mariti, amiche ed appassionati di moda e wellness che hanno accettato con piacere l’invito ad un pomeriggio healthy style a base di concentrati, frutta, collagene e resveratrolo, nell’ottica di un benessere a trecentosessanta gradi.

Tra questi, anche Alessia Maione, Marianna e Benedetta Amodio, Enza Bottiglieri, Patrizia Capuano, Carmela Celentano, Mariagrazia Riccobene, Corinna Alotti, Iris Di Francia, Giovanna Padovani, Tania Rennella, Paola Monaco, Cristiana De Caro, Rosa Marchese, Marilena Mercogliano, Rosaria e Valeria Saturno, Annamaria De Gregorio, Ada Selo, Flor De Maria Esposito, Margherita Scarano, Annarita Insenga e tante altre che postando le immagini del loro allenamento si sono rese testimonial d’eccezione di una disciplina, il pilates, che non è solo esercizio fisico e scelta casuale di movimenti ma un sistema di condizionamento fisico e mentale che aumenta la forza fisica, la flessibilità e la coordinazione, riduce lo stress, aumenta la focalizzazione mentale e favorisce un aumentato senso di benessere.

Tutte cose che ben sa Alice Alotti, iniziata sin da piccola alla danza con il maestro Tony Ferrante, ballerino e direttore della scuola di ballo del San Carlo, per diplomarsi prima in danza classica e contemporanea e divenire quindi istruttrice di pilates e la specialistica di barre.