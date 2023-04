Hydrafacial, open day da Beauty Queen per il nuovo trattamento

Idrata, purifica e promette di migliorare la pelle del viso in tempi brevi e senza aghi: è Hydrafacial, l’ultimo trattamento di skincare approdato nelle sedi di Beauty Queen a Napoli da questa primavera, che da sempre è alla ricerca di trattamenti all’avanguardia ed efficaci.

Lunedì 17 aprile in via Bernini e lunedì 24 aprile nella sede di piazza dei Martiri, si terranno due open day a tema, proprio per presentarne i benefici e le modalità di trattamento.

I presenti su appuntamento dalle 9 alle 18 potranno godere di un momento di benessere e provarlo in prima persona per scoprire l’efficacia ringiovanente e idratante che promette di combattere l’invecchiamento cutaneo in modo non invasivo.

Hydrafacial è un trattamento viso ad alta tecnologia che permette di detergere la pelle del viso in profondità con un’esfoliazione efficace, rimuovere le impurità in modo non invasivo e garantire un’idratazione intensa attraverso un cocktail di antiossidanti, peptidi e acido ialuronico.