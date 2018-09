Il «Cafè del Mar» di Ibiza inebria il tramonto partenopeo

Martedì 11 Settembre 2018, 11:49

Dieci, nove, otto... e in oltre duemila hanno contato alla rovescia sospesi a guardare la grande palla arancio entrare sotto l’orizzonte. Era il più musicale saluto al sole in perfetto stile Ibiza l’altro pomeriggio al Nabilah sulla spiaggia romana del Fusaro. Lungo applauso corale sull’inciso finale di Nessun Dorma per uno dei tramonti più emozionanti di questa estate, che ancora regala giornate da mare.“Cafè del Mar” è il celebre lounge bar di San Antonio de Portmany ed è con questo grande rendez vous che Paolo Landi, Ruben Santopietro e Massimilano Marcucci, ovvero Visit Naples, hanno voluto ospitare il team iberico, mettendo in scena una lunga e suadente session di musica chillout con la regia di Ken Fan, il più celebre dj dei tramonti d'Ibiza. Da tutta la Campania ma anche Venezia, Bari e dalla Sicilia, hanno risposto veramente in tanti all’invito dei Travelers&TheCity, organizzatori di questo memorabile appuntamento, introdotto da un veterano del by night come Massi MC Marcucci: Giovanni Imparato, Agata Sapienza, Gianfranco Rotolo, Marco Pescosolido, Ornella Mastrogiovanni, Giorgio Areni, Emilia Majello, Vito Romito, Carmen Fabozzi, Dario Chiariello, Teresa De Negri, Antonello Sivero, Annamaria Mazzella, Mario Caruso, Mariarosaria Esposito Veronica Longo, Antonio De Gennaro, Peppe Renzuto, Domenico Maschio e Anna Venanzuola.