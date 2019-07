Il cocktail per la nuova collezione «Noi» di Ventrella

Sabato 6 Luglio 2019, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caldo intenso di questi ultimi giorni e la voglia di weekend e vacanze non frenano il susseguirsi di appuntamenti e vernissage cittadini, legati alla moda, al design, all’arte o il beauty e la cosmesi: qui il desiderio di sole, spiagge e un tuffo in piscina, qui la passione per la ricerca estetica, lo shopping e gli incontri agli eventi urbani.Pochi pomeriggi fa per le strade di Chiaia un vivace viavai di amici e clienti gremiva il marciapiedi e lo showroom della gioielleria Ventrella in Carlo Poerio. I preziosi più iconici della tradizione partenopea presentavano la neonata linea «Noi»: il corpo di uomo e donna tracciati in moderne forme di oro e argento si fondono in un unicum, ricordano la filosofia yin e yang, rincorrono il sogno d’amore eterno, il miraggio di una fusione di due corpi e due anime.All’ora dell’aperitivo tutti erano invitati a una delizia in punta di dita e una flute di bollicine per conoscere la nuova collezione di anelli e monili dal celebre tratto che dal 1850 ammalia e decora l’eleganza dei napoletani più esigenti.Anche stavolta il design moderno, esclusivo e trasversale di questa maison orafa di storica memoria stupiva e attirava a un cocktail patinato e ricercato tanti ospiti in vena di preziose coccole col pretesto di un brindisi e amene chiacchiere davanti alle vetrine più luminose del centro.