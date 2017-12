Mercoledì 27 Dicembre 2017, 20:06 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 20:06

SORRENTO - Il forziere di quest'anno è del team Collettivo bastardi senza gloria. La squadra capitanata da Eugenio Balducelli ha vinto la Caccia al tesoro 2017, il tradizionale evento peninsulare partito la sera di Natale. L'arrivo poco fa, in piazza Tasso, intorno all'albero di Natale. Organizzata dall'Associazione Culturale Nemesi, col patrocinio dei Comuni di Sorrento e Sant’Agnello, la caccia al tesoro coinvolge ogni anno oltre 1000 partecipanti, divisi in sette squadre. Per due giorni e due notti, i «cacciatori» in gara si sono cimentati sulla scia di una serie di indizi in sequenza fino a scoprire l’agognato forziere, colmo di dobloni di cioccolata. La vittoria del Collettivo bastardi senza gloria ha interrotto la lunga scia di vittorie dei Mebri. Sette le formazioni al via, le stesse del 2016: Membri (detentori del trofeo e vincitori delle ultime 6 edizioni), Collettivo bastardi senza gloria, Corsari neri, N3w Team, Platoon Gruppo Caparbio, Sfaccimmielli e Skuato Boys.