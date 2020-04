Mimmo Jodice, chiacchiere da sofà: «A casa ho riscoperto l'amore per il jazz»

Mimmo Jodice è uno dei grandi nomi nella storia della fotografia italiana, in bilico tra Napoli e il resto del mondo, da sempre attento protagonista del dibattito culturale internazionale che lo ha portato a coniugare arte e sociale con spirito innovativo e ricercatezza classica. Amelio, Lia Rumma, Trisorio negli anni ’70 e ‘80 coi più interessanti artisti delle neo avanguardie nell’allora scena napoletana: Warhol, Beuys, Kounnellis, Kosuth, Lewitt, Nitsch e tanti altri. Classe 1934, Jodice ha permeato la fotografia del suo linguaggio sapiente, che ad oggi resta ineguagliabilmente partenopeo e universale.

Siamo “virtualmente” entrati nello studio di casa sua per chiedergli di condividere qualche istante di queste giornate casalinghe e le suggestioni del suo #IoRestoACasa.



Inizialmente il consiglio di restare a casa mi ha creato un senso di fastidio, di ribellione. Solo il pensiero di tante persone coraggiose, della loro dedizione e del pericolo terribile che affrontano ogni giorno, mi ha fatto capire che non è più tempo di egoismi.Pacificato dalla necessità, ho sentito per la prima volta che il tempo era mio, non più divorato da lavoro, scadenze, impegni. Ora finalmente aveva tempo per dedicarmi a piccoli piaceri che avevo dimenticato come leggere il giornale sulla terrazza, al sole, curare le piante, sfogliare qualcuno di decine di libri accumulati dappertutto, sui tavoli, sui davanzali delle finestre, per terra. E soprattutto avere tempo per i figli. Per Barbara che è costantemente accanto a noi, per Francesco che ogni sera ci parla da Milano e le affettuose, lunghe videochiamate con i nipotini che ci raccontano la loro giornata, ci mostrano i disegni e le letterine dedicate a noi. Strano e meraviglioso come questo tempo così drammatico riesca a donarci dei momenti nuovi, colmi di serenità ed affetti.Non so se la città come la vediamo e la sentiamo in questi terribili giorni corrisponda a ciò che esprimo molto spesso nei miei lavori, il mio “tempo interiore”: “Confini”, “Mediterraneo”, “Transiti”, “Attesa” hanno una continuità nel silenzio e nella bellezza.Ed allo stesso modo mi chiedo se quello che sta accadendo ora ci porterà ad un tempo interiore, ci spingerà ad essere meno apparenza e più onestà, meno violenza e più compassione, meno abbracci mondani e più sincera attenzione per i sentimenti delle persone intorno a noi.Non so se la “Bellezza” salverà il mondo: è certamente balsamo e quiete, ma abbiamo anche bisogno di una società più equa e più giusta.Pur continuando il mio lavoro di ricerche, non è venuto mai meno il mio impegno sociale e politico: avevo bisogno di testimoniare e battermi per una società più giusta. Così sono nate le inchieste sul lavoro minorile, nelle carceri, negli ospedali, nelle fabbriche, per il colera a Napoli e durante il terremoto a Napoli e in Sicilia.Quella che oggi si chiama people e street photography, io l’ho sempre chiamato impegno sociale, politico e civile.E quindi non posso non pensare a tutti coloro che stanno dedicando la loro vita per salvare tanti di noi. Li ringrazio dal profondo del mio cuore.Sono a casa con mia moglie Angela. Il silenzio ci piace e ci piace molto avere tempo per rovistare nei cassetti, tra i libri accumulati dappertutto, andare allo studio (è al piano di sotto) e sistemare i lavori e l'archivio.Amo riguardare i libri di fotografia di grandi fotografi che ho iniziato ad acquistare fin da quando ero giovanissimo. Molti di questi artisti sono stati di grande esempio per me. Oggi ho una grande biblioteca dedicata e spero un giorno di metterla a disposizioni di giovani appassionati.Leggiamo molto, ma soprattutto ascoltiamo musica. Sono sempre stato un appassionato di musica classica e jazz. Tra le vecchie cose proprio in questi giorni ho trovato la mia iscrizione ad un Jazz Club Napoli del 1957. Entusiasmato da questa scoperta, abbiamo tirato fuori tutta la nostra collezione di vinili ed abbiamo rimesso in funzione un vecchio giradischi. Da tempo non ascoltavo quei musicisti che avevo amato molto: Armstrong, Davis, Ellington, Monk, Parker, Gillespie, Goodman.Sono sempre stato poco amante di film in televisione. Amo il cinema. Ma se posso scegliere preferisco comunque un film classico. In occasione dei nostri 50 anni di matrimonio, i nostri figli ci hanno regalato 50 film classici che vanno dalla nouvelle vague, al neorealismo, alla fantascienza, ai film storici.Non ho bisogno di un “rimedio” contro la noia, il tempo che si dilata nel silenzio è ricchezza e opportunità per un artista. Da sempre il mio lavoro è rivolto al silenzio, lontano dai clamori e rumori del nostro vivere odierno.Se non avessi a cuore, se non mi angosciasse profondamente il dramma ed il dolore di tante persone, sarei quasi felice del mio tempo dilatato. Finalmente posso approfittarne per dedicarmi a tanti progetti lasciati da parte. Preparare una mostra per il dopo, lavorare su un probabile libro? Ed ecco le mie giornate scorrere veloci e abbastanza serene.

(foto di Barbara Jodice)



