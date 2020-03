«#iostoacasa e mi alleno»: Free Fitness Napoli in diretta social per allenarsi a casa

Ultimo aggiornamento: 21:18

Stadi non accessibili, attività sportive interdette e palestre chiuse, niente uscite superflue e soprattutto quelle serali: tutti in casa! È importante, è d’obbligo, è salutare e rispettoso: è l’ultimo decreto governativo per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.A casa sì, ma non solo tv, laptop, libro o divano: «e mi alleno» è il claim dell’iniziativa del gruppo, che da mesi promuove sessioni gratuite di sport open air in città ma in questo momento senza uscite ha deciso di offrire a tutti l'opportunità di allenarsi da casa seguendo entusiasmenti lezioni via social.Una sorta di “smart training” per non interrompere il piacere dell’allenamento, come consiglia il coachnella diretta, inaugurata l’altra sera subito dopo il decreto governativo. Così finché resterà in vigore di martedì e giovedì alle 19.00 tutti sul parquet o il tappeto in salotto e cameretta, in terrazzo o living per seguire in tuta (o persino comodamente in intimo) la lezione in diretta di home gym, corpo libero in streaming o fitness in differita, come preferiamo chiamarlo. Riscaldamento, corsa sul posto, jamping, piegamenti, squot & “sedia invisibile”, push-up e quant’altro: un’oretta divertente e in compagnia di allenamento rigenerante e funzionale.Successo e follower per la prima puntata col collegamento di centinaia di aficionados e sportivi dalla Campania, l’Emilia Romagna e il Piemonte attraverso la pagina facebook del gruppo: https://www.facebook.com/FreeFitnessNapoli/In attesa di tornare all’aperto appena sarà scongiurato il contagio Corona, tutti in diretta casa con l’entusiasmo e l’incitamento del coach: «forza gente, forza Italia!»