Momento d'oro per l'isola d'Ischia che in questa estate si conferma meta turistica tra le più frequentate anche da vip e protagonisti del jet set. Negli ultimi giorni l'isola verde è stata scelta da numerosi personaggi per le loro vacanze oltre ad essere affollata dagli ospiti delle numerosi manifestazioni di cui l'isola è teatro: tra gli ultimi in ordine di arrivo, Andrew Garfield, l'attore britannico di teatro e cinema protagonista di tre film della saga Spiderman.

Ieri sera era sull'isola anche Eva Longoria, l'attrice e produttrice americana divenuta famosa per il suo ruolo in Desperate housewives; la Longoria ha cenato in uno dei luoghi più incantevoli dell'isola, il Giardino Eden nella baia di Cartaromana, dimostrando di apprezzare molto la cucina isolana e firmando con una dedica affettuosa il guestbook. Sempre all'Eden qualche giorno addietro aveva cenato lo stilista americano Tommy Hilfiger, che ha riunito all'ombra del Castello Aragonese tutto il suo staff a cui, a fine serata, ha distribuito cadeau firmati con la sua griffe.

Un'altra firma importante della moda americana ha scelto invece l'altro versante dell'isola verde per un breve soggiorno: Donna Karan è stata per un pò a Sant'Angelo seguita qualche giorno dopo da Goldie Hawn e dalla figlia Kate Hudson, rimaste incantate dai colori e dall'ospitalità del caratteristico borgo. Grazie ai due festival del cinema i tanti turisti che affollano l'isola in queste settimane hanno avuto modo di vedere da vicino molti dei loro beniamini: da Silvio Orlando a Toni Servillo, da Matilda De Angelis a Haley Bennett. La settimana scorsa non era passato inosservato poi il maxi yacht dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar e proprietario del Paris Saint Germain che sol suo Al Mirqab ha circumnavigato l'intera isola fermandosi per pranzare da Danì Maison, il ristorante due stelle Michelin dello chef Nino Di Costanzo così come non inosservato nella sua permanenza sull'isola è stato Matteo Salvini, il leader della Lega, che ha raggiunto la fidanzata Francesca Verdini all'hotel della Regina Isabella, dove è ospite per il Global Festival. Oggi pomeriggio infine, una gradita sorpresa per quanti sono scesi alla baia di Sorgeto, l'insenatura nel lato meridionale di Ischia dove sgorga l'acqua termale calda direttamente in mare: insieme ai numerosi bagnanti a godersi il raro fenomeno naturale c'era anche Andrea Bocelli, frequentatore appassionato di quelle acque così particolari.