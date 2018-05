Quattro Suv per «L’auto è», la nuova concessionaria DR in via Scarfoglio

Lunedì 14 Maggio 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 19:31

«L’auto è» è la nuova concessionaria DR a Napoli: è stata inaugurata sabato scorso in via Scarfoglio, zona Agnano, nello stesso giorno in cui, a Roma, la DR ha ricevuto il Motor Award per la «Gamma con il miglior rapporto qualità prezzo».Ben quattro i nuovi Suv che DR sta lanciando sul mercato automobilistico: DR3, DR4, DR EVO5 (quinta serie di un modello storico del marchio) e DR6. Tutti full optional di serie ma con un prezzo che oscilla tra un 20 ed un 25% in meno rispetto ai competitors. Tutti bi-fuel, a basso impatto ambientale, espressione dell’attenzione costante all’ecologia che da sempre caratterizza i prodotti DR.L'apertura di Napoli rientra nel piano di espansione della rete di vendita che era stato annunciato un anno fa quando, in anteprima mondiale, questi nuovi modelli furono presenti al Motorshow di Bologna e al Salone Internazionale dell'Auto di Montecarlo. DR ha scelto per Napoli Antonio Marocco, un imprenditore con un’esperienza quarantennale nel settore, capace di garantire affidabilità, professionalità e soprattutto correttezza e serietà nei confronti della clientela, in perfetta sintonia con la mission DR. Antonio Marocco ed il direttore della concessionaria, Luca Oricchio, hanno accettato con gioia la sfida che di fatto DR lancia al mercato con questa intera nuova gamma. Così come sintetizzato dal pay-off della campagna di comunicazione attualmente on air: “Coming Suv, DR… la sfida”.I nuovi modelli, insieme alla citycar, DR0, sono già disponibili presso la nuova concessionaria di Agnano. Sabato e domenica prossimi si potranno testare grazie ad un porte aperte previsto da «L’auto è».