L'Excelsior Parco di Capri è il migliore Boutique Hotel al mondo nella classifica Tripadvisor

Come ogni anno, il noto portale turistico TripAdvisor ha stilato le classifiche dei Travelers’ Choice 2021, premi particolarmente ambiti perché basati solo sull' analisi degli utenti che valutano il proprio grado di soddisfacimento della struttura dove hanno vissuto quello che più che un soggiorno, oggi si è soliti chiamare un'esperienza.

Quest'anno l'Excelsior Parco di Capri, l'affascinante Villa stile liberty con affaccio sul mare, si è aggiudicato il primo posto su scala mondiale per la categoria Small Hotel: un traguardo epocale, perché mai raggiunto da una struttura caprese, e molto di rado da strutture italiane.

L'hotel che affonda le sue radici nel 1906, nome dato anche alla Master bedroom, è oggi parte del prestigioso network di strutture di eccellenza Les Collectionneurs fondato da Alain Ducasse. Si distingue per la ricercatezza degli arredi, le scelte eco-friendly che caratterizzano l'intera filosofia dell’albergo, un servizio studiato in ogni dettaglio, ed un approccio human to human, mirato a far sentire gli ospiti accolti in un ambiente familiare e casual.

Presenza fissa da anni nelle top ten delle varie categorie degli awards di TripAdvisor, la bacheca dei trofei del Luxury Villa Excelsior Parco si arricchisce, oltre che del primo posto nella sezione boutique hotel del mondo, anche del primo posto in Italia ( e quinto al mondo) come Hotel romantico. New entry, la classifica mondiale dei rooftop, dove l'Excelsior di Capri raggiunge la posizione numero quattro, grazie alla splendida vista sul golfo di Napoli che si gode dalla terrazza sul tetto,da dove si scorge anche la storica Villa Torricella, cui è stata dedicata una delle suite.

Un obiettivo che riempie di soddisfazione il direttore, Valerio Paone, che dichiara: «Il nostro impegno sarà sempre finalizzati a rendere completamente tailor-made l’esperienza dei nostri ospiti. Un lavoro faticoso ma estremamente gratificante, che ci consente di poter quasi anticipare i desideri dei nostri ospiti tramite un'attenta analisi che inizia già da prima del loro arrivo. Oltre all’approccio dal punto di vista relazionale - conclude Paone - grazie ai sacrifici ed alla sinergia con la proprietà, continuiamo costantemente a migliorare i servizi dell’hotel: una costante evoluzione, sempre coerente con il nostro stile ed i nostri princìpi». Un successo, quello del Luxury Villa Excelsior Parco di Capri, che si spera siabenaugurale per l’avvio della stagione turistica dell’intera isola, che inizia a scorgere la luce in fondo al tunnel della pandemia.