Capri, grande partecipazione alla terza «Camminata tra gli olivi»

Grande partecipazione ieri mattina alla terza giornata internazionale “Camminata tra gli olivi”, un evento che ricorre ogni anno a fine ottobre organizzato e patrocinato dal comune di Anacapri, in collaborazione con l'associazione nazionale “Città dell'Olio” e con l'associazione di olivicoltori anacapresi “L'Oro di Capri”. Un itinerario che si è snodato lungo lo storico sentiero dei fortini, nella fascia Nord Ovest dell'isola, ad Anacapri, dove sorgono la maggior parte delle piante di ulivo, nei rispettivi fondi degli associati. Circa 8000 ulivi di antica e recente piantumazione in un territorio molto denso di macchia mediterranea: piante spontanee di timo, rosmarino, mirto, euforbia, ginepro, insieme ad arbusti di carrubo, pino, leccio e tanti altri tipici di questo microclima che conferisce sapori e profumi all'olio extravergine estratto davvero unici.



Il percorso, guidato dall'agronomo ed esperto di paesaggioinsieme al presidente dell'associazione di olivicoltori anacapresi,, ha visto una folta partecipazione di soci che fanno parte del consorzio dell'Oro di Capri, insieme a tanti appassionati di natura e paesaggio. Al termine della camminata che ha fatto tappa nelle aree a ridosso dei fortini tra la zona del Faro, Pino, Mesola i partecipanti si sono riuniti presso il fortino di Orrico, nei pressi della, con una degustazione dell'ultimo olio estratto dagli ulivi dei soci, relativo al raccolto di quest'anno. Un'annata davvero florida, rispetto alle anni precedenti con una resa di 600 quintali di olive per ben 8.000 litri d'olio. Oltre al consueto assaggio di pane ed olio, al termine della camminata, è stato offerto ai partecipanti il cioccoro, gelato con cioccolato amaro ed olio de l'Oro di Capri e dei biscotti con farina di carrube miste al pregiato olio.

A seguire l'evento in via eccezionale anche le telecamere della Rai che hanno intervistato alcuni soci durante il percorso e documentato le varie fasi del suggestivo sentiero costiero che saranno mandate in onda nel mese di dicembre.

