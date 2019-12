L'Oro di Capri inaugura la rassegna Blue & Green del Capri Wave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato inaugurato ieri il primo appuntamento “Blue & Green”, un percorso culturale sulla sostenibilità curato dall’Associazione culturale Polis 3.0, all’interno del Festival Capri Wave. Una rassegna specifica, con tre focus sull’ambiente nel corso del Festival, il cui tema principale è propio “Arte, Ambiente e Territorio”.Tutela del paesaggio rurale, agricoltura e alimentazione biologica, turismo sostenibile i temi affrontati. Ieri sera presso lo spazio Emporium in via padre Serafino Cimmino, insieme all'associazione L'Oro di Capri, si è parlato di recupero delle tradizioni e tutela del paesaggio rurale. Inoltre è stata inaugurata una mostra di scatti fotografici ambientati nelle aree di Anacapri dove sta avvenendo il recupero degli uliveti e dove si produce il prezioso olio extravergine de L'Oro di Capri.Nel corso della serata i soci hanno offerto una degustazione di prodotti a base del pregiato olio ed hanno parlato del progetto di recupero e tutela ambientale de l'Oro di Capri, partito quasi per caso nel 2014 e che oggi rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità ambientale. La rassegna Blue & Green all’interno del Capri Wave prevede altri due appuntamenti, il prossimo il 2 Gennaio presso il Borgo di Sant’Anna con “Il Cestino Bio” dove si terrà un incontro dal tema: “Cibo vero per il nostro corpo, vita semplice per la nostra anima”, in cui il dott. Vincenzo Ferraro parlerà di alimentazione sana per il benessere dell’uomo e dell’ambiente. Al termine si terrà una degustazione di prodotti biologici.L’ultimo appuntamento Blue & Green è in programma il 15 Gennaio, con il finissage del Capri Wave. Con il dott. Alberto Celentano dell’azienda Celentano società agricola ed il dott. Vincenzo Varchetta delle Cantine Astroni, si parlerà di vigneto biodinamico, produzione biologica e green economy. A conclusione dell’incontro si terrà una degustazione enogastronomica a cura di Capri Moonlight con un piacevole intrattenimento musicale.