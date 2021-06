La musica di Barry White per il «si» di Fulvio D'Alterio e Valeria

“You’re the first, the last, my everything”. E se lo dice, anzi lo canta, Barry White, c’è da scommettere che così sarà. E’ stato infatti il celebre brano del cantautore di Galveston a chiudere in bellezza il party per Fulvio D’Alterio, direttore delle concessionarie Piemme della Campania, e Valeria Meomartini, convolati a nozze in una serata spensierata e ricca d’amore : proprio come i neo coniugi, che fedeli al loro mood solare e positivo hanno regalato ai loro ospiti un super finale con tanto di balletto corale, con amici e parenti coinvolti nella simpatica coreografia propiziatoria che ha fatto da preludio all’immancabile taglio della torta tra applausi e un po’ di commozione. Ospiti della bella Dimora di Gea a Monte di Procida, Fulvio e Valeria sono stati raggiunti in prima battuta dai loro parenti stretti e cioè il padre e la madre della sposa Sergio Meomartini e Luigia Baratti, la madre dello sposo Livia Fumo, i figli Lorenzo Martellotta di lei e Livia D’Alterio. Immancabile poi la pattuglia dei fratelli e cioè Antonio D’Alterio con Susanna Toppola ed il figlio Alessandro, Fabio D’Alterio con la moglie Marianna D’Alessandro ed i figli Elio e Francesca. E sempre tra i parenti, poi, alla spicciolata sono arrivati anche, per lo sposo, la zia Tina De Santo con le figlie Valeria ed Ilaria De Causis con il marito Fabio Galiano, Paolo Pellegrino con la moglie Barbara Duino, Vincenzo Fumo con Nadia De Caro e Nino Bruno con Carmela Gargiulo. Della pattuglia della sposa facevano parte invece Maurizio Bertelli e la moglie Mariarosaria Basile con i figli Astrid ed Ares e la fidanzata Graziella Carcaterra, la zia Emilia Hernandez-Ferrigno, la cugina Alessandra Basile con i figli Luigi e Giulia. Last but not least, i testimoni e cioè Daniela Romano, Natia Japaridze, Mariangela Orabona ed Alessandra Piccirillo ma anche, naturalmente, gli amici di sempre, i colleghi ed amici della Piemme, gli amici romani, genovesi, pugliesi e siciliani che con tanto entusiasmo hanno raggiunto Fulvio e Valeria per una serata easy chic in una nuova location, giovane e moderna proprio come chi l’ha ideata. A gestire questa realtà sono infatti due giovani : Mena D’Alessio e Mariano Iaquaniello, che con il loro entusiasmo e la passione per questo settore hanno ideato una serata easy chic curata nei minimi dettagli, dalla musica dal vivo all’allestimento minimal cucito su misura per gli sposini, così come del resto l’organizzazione del rito nuziale in villa che è stato officiato poco prima del party dal sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese.