La «Victoria Amazonica», regina delle ninfee, è fiorita ai Giardini La Mortella di Ischia

Non è una sorpresa, ma uno spettacolo affascinante della natura che si rinnova proprio a ferragosto. I Giardini la Mortella di Ischia, nell’oasi verde del bosco di Zaro, accolgono il pubblico con la fioritura della «Victoria Amazonica» che ha le foglie più grandi del mondo tra le piante acquatiche, ed è la regina indiscussa del regno delle ninfee. Si può ammirare dalle ore 9 alle 19 (con ultimo ingresso alle ore 18), in un contesto di assoluta sicurezza: «La Fondazione William Walton, che amministra e gestisce i Giardini – spiega la presidente Alessandra Vinciguerra - pone la massima attenzione nell’applicare le disposizioni governative e regionali, al fine di garantire ai visitatori una permanenza serena e priva di rischi per la salute. Anche se si tratta di una visita all’aperto, la Fondazione ha adottato tutte le misure del caso e invita i propri visitatori a rispettare le regole prudenziali, ricordandole con una adeguata cartellonistica informativa».

In attesa dell’avvio, dal primo weekend di settembre, della stagione musicale autunnale diretta da Lina Tufano, va detto che tra le novità per migliorare la full immersion nel giardino, grazie al wi-fi gratuito è stata implementata anche una visita guidata virtuale, per leggere direttamente sul proprio smartphone le informazioni sulle piante, la storia e le curiosità della location, scansionando il QR code presente sui cartelli posizionati nei punti chiave. Si può sempre richiedere, comunque, la visita guidata tradizionale, svolta rigorosamente nel rispetto del distanziamento, senza dimenticare il piacere di ascoltare una selezione di brani appartenenti alle opere del grande compositore inglese William Walton che realizzò con la moglie, lady Susana, questo luogo incantato. Lo scopo? «Non bisogna mai perdere il senso del profondo connubio tra giardino e musica che costituisce l’essenza stessa dei Giardini La Mortella». © RIPRODUZIONE RISERVATA