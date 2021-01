Last but not least: ecco il Calendario 2021 di Fabrizio Schettino

A metà strada tra avventura, parodia e cartoon, torna anche per questo 2021 sempre a Gennaio inoltrato il divertente e divertito lunario Schettino Cucine Professionali.

Patron Fabrizio ha studiato per tutto il lungo e lento 2020 tra restrizioni da lockdown e fughe fantasiose nell’Isola che non c’è, le diverse «photo sit-com» che come ogni hanno lo vedono anche protagonista delle stravaganti immagini, girate come sempre tra le location e i clienti partenopei del brand.

Complice tutta la sua ciurma di collaboratori, l’obiettivo di Marco Baldassarre e la grafica di daughter Fabrizia, Mister Bean Schettino si avventura negli scatti da Rosolino alla Bersagliera, in hamburgeria o tra le Stelle Michelin con un ventaglio di addetti ai forni & fornelli come Domenico Candela del George al Grand Hotel Parker’s e Gianluca D’Agostino del Veritas ora a Le Muse (sempre del Parker’s) o i pizza-men Enzo Coccia e Ciro Salvo, il principe della brace Luciano Bifulco e persino un top sushi chef come Ignacio Ito del Tabi a Santa Lucia.

Tra ghigni e pose teatrali, scene pop e fotomontaggi esilaranti il quinto Calendario Schettino è arrivato, seppur senza l’atteso party di lancio ma con l’allegro plauso di partecipanti e clienti.

Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA