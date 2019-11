Boutique di lusso-ristoranti per una sera: l'iniziativa «In vetrina - Pret à Manger»

Ultimo aggiornamento: 15:39

In colazione da Tiffany Audrey Hepburn passa le giornate a guardare le vetrine della nota gioielleria mentre fa colazione. A, invece, un evento di lusso fa avverare il desiderio di tanti: cenare all'interno degli showrooom d'alta moda. Questo è In vetrina- Prete à manager, un evento che unisce il lusso delle boutique di via Chiaia alla degustazione di cibo e vino. L’iniziativa è ideata e promossa da, imprenditrici del mondo della comunicazione e dell’organizzazione eventi.Il due dicembre a partire dalle 20.30, dopo la chiusura dei negozi, questi si trasformeranno, o meglio, cambieranno look per accogliere i fortunati ospiti che potranno cenare in vetrina tra le grandi griffe. Per l’occasione, infatti, borse e gioielli lasceranno spazio a tovaglie preziose e candelabri per tavolate che vanno dagli otto ai venti ospiti, selezionati dalle dieci boutique aderenti al progetto che, così, potranno premiare i clienti più fedeli.Un percorso esclusivo che che nasce dall’incontro fra Match Eventi e Wine&The city con lo scopo di unire moda, design, arte della tavola e il piacere della convivialità. La presentazione di questa iniziativa, un numero zero che già profuma di successo, è anche l’occasione per anticipare che Wine&Thecity il prossimo anno si svolgerà in primavera, dal 15 al 23 maggio.Per Pret à manager grande attenzione sarà riservata agli abbinamenti vino- cucina ma anche ai cocktail. In ogni boutique, oltre alla brigata di cucina, saranno presenti esperti mixologist che prepareranno drink classici e rivisitati.Una passeggiata nella Napoli bene, dunque, ma anche un’occasione unica.una serata che fa convivere due culture diverse che però rendono famoso il made in Italy in tutto il mondo: moda e cibo.