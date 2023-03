Le Zirre Napoli, ​collezione Ammuina con tante novità colorate per la stagione Spring Summer 2023

La collezione Spring Summer 2023 targata Le Zirre Napoli arriva lanciando un segnale fortissimo con la promessa di farsi sentire e in effetti già fa tanto rumore a cominciare dal nome Ammuina. Per chi non lo sapesse si tratta di un termine prettamente napoletano che significa confusione, la frase “Facite Ammuina” è tipica del dialetto partenopeo e indica il concetto di fare confusione e attirare così l’attenzione. È il messaggio che vogliono lanciare le borse della nuova collezione, attirare lo sguardo, offrire un buon motivo per soffermarsi, provocare emozioni. Questo ieri, oggi e domani! In che modo? Per l’amore, la passione e la filosofia che sottintendono ogni creazione come trame del suo iconico tessuto colorato. Le Zirre sono interamente madeiNaples, dall’ideazione alla produzione, hanno uno stile inconfondibile che ha nel tessuto colorato il loro comun denominatore, una filosofia di vita ben definita, animaliste convinte e sempre a favore di campagne solidali e nel rispetto degli animali. Tutto questo perché le Zirre amano la vita e la celebrano ogni giorno mirando all’affermazione di un mondo migliore ma anche di un guardaroba più etico e attento alla qualità, un nuovo inizio di una lunga e appassionata storia d’amore con la Natura e il mondo animale dove può esistere il “vestire consapevole”.

Cosa indosseremo dunque nelle stagioni più calde?

I tessuti che impazzano sono il taffetà declinato in cinque colori accesi e in oro e argento, elegante e prezioso, sia di sera che di giorno è sempre chic. Va fortissimo anche il tessuto tecnico, antimacchia e impermeabile, proposto sulle borse sportive e sui borsoni per il weekend. Per il quotidiano intramontabile il cotone, pratico e piacevole allo stesso tempo, che risponde con praticità e comfort ad ogni situazione. La seta quest’anno si presenta coloratissime e rigatissima capace di dispensare vivacità e amore, perfetta anche come fodera per borsoni chic, sia da mare che per la città, o sui secchielli, un classico delle Zirre e proposti negli anni in tutte le collezioni, ma anche sulle MaxiBag e le Gbag.

A proposito di novità, “fa tanta ammuina” la Borsona, una borsa capiente in tessuto tecnico e all’interno rivestita di seta colorata a righe e a quadri. La Milano è una classica shopping multicolor in cotone pesante, un jolly per tutti i giorni. La Bandoliera, alias maxi borsa a tracolla disponibile in tre diverse tipologie di tessuto, taffetà, tecnico e cotone. La PepeBis e il MiniBis, doppie borse da portare a tracolla. La Bebiele, new entry con chiusura lampo.