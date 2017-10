Lo charme delle donne di Napoli per la passerella A/I '18 di Midali

Sabato 21 Ottobre 2017, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 20 Ottobre, 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dimora Dentice d'Accadia in Riviera di Chiaia, appuntamento blasonato con la moda: da Milano in tour a Napoli poche sere fa la Collezione donna «Overview» autunno/inverno 2018 di Martino Midali.Come ogni anno la contessa Donatella Dentice ospita un'originale defilè nei prestigiosi saloni della sua residenza panoramica qui a Napoli. Amica e portavoce del celebre designer meneghino, Donatella interpreta un preciso obiettivo della sua linea e filosofia col casting di bellissime donne partenopee "normali" per taglia, altezza, allure, età e portamento: modelle per affetto, per vezzo o per un'ora, lontane dalla falcata delle mannequin sulle passerelle ufficiali, «una moda oltre la moda» per parafrasare il modo con cui lo stilista stesso ama sintetizzare l’origine del suo concetto creativo.Ecco allora indossare i toni caldi e sottobosco dell'autunno o le tinte più sature, fredde e decise dell'inverno firmate Midali: Paola Alfieri, Annamaria Argentino, Rossella Frendo, Caterina Molfino, Maria Vittoria Fimiani, Paola Chicco, Gigliola Salvadori, Daniela Aurigemma, Marinella De Bellis, Grazia De Vito Piscicelli, la Marchesa Marò Mottola d'Amato e per finire la giovanissima Carlotta Vitullo, testimonial del Progetto Pallonetto Onlus, con cui la maison supporta il recupero dei ragazzi difficili ed autistici dell'omonimo quartiere a Santa Lucia.