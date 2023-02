Love is in the air? San Valentino goloso, solidale, ironico e irriverente

In una Napoli red passion e un momento dell’anno che pullula di promo commerciali, inviti ai party, offerte di pacchetti d’intrattenimento o di viaggi e gourmet sta per arrivare il santo più rosso e consumistico della storia: Valentino. E come sempre tra sano consumismo, ironia partenopea, luxury e sexy, solidarietà o austerity e persino un pizzico di provocazione ecco che per ogni tasca, cuore e palato si fanno notare nelle vetrine in centro città o sui nostri smartphone certi originali e bizzarri «consigli per gli acquisti».

Si parte col look dalle t-shirt Sos Print di Paolo Tanzilli che per gli innamorati del partner, della mamma, del pet o anche solo di se stessi e di ogni età produce una linea intitolata One Love con grafiche o claim piccanti ed esilaranti: Amo solo Lei (?), Sugar Single o Tard One.

Alla premiata cioccolateria Piluc di via Consalvo il maestro Enzo Pipolo delizia i clienti coi cuori di fondente a sorpresa (come le uova di Pasqua) ripieni di nudi e… assaggiando assaggiando si scopre il messaggio sul fondo: “Ti va di smaltire?” o “Pensavi che ti chiedessi di sposarmi?”.

Le mascherine Sonno d’Amore de Le Zirre a Chiaia sono il cadeau perfetto per chi, invece, quel martedì sera sarà stanco perché avrà lavorato tutto il giorno.

Mentre da Satriano Cinque torna l’accessorio solidale “cuorefiore”, un’elegante spilla rossa a forma di cuore in tulle o piume da regalare all’innamorata o da acquistare per il proprio abito alla cena tête-à-tête, contribuendo alla raccolta della sartoria all’omonimo vico in favore di un’associazione contro la violenza sulle donne.

Alla pasticceria Capparelli in via Tribunali fa gola un cuore di mousse al cioccolato fondente con base di ganache, vaniglia e un ingrediente afrodisiaco segreto (…peperoncino, cannella, chiodi di garofano, melissa, ginepro?).

Beauty Queen, la giovane spa in piazza dei Martiri, propone un’autentica urban escape come esperienza multisensoriale: due ore in esclusiva per la coppia con bagno turco, sauna depurante-rilassante, doccia emozionale, conca idromassaggio, grotta del ghiaccio rigenerante e infine il candle massage, un avvolgente massaggio di coppia in totale armonia ed equilibrio.

Tornando al palato, anzi alla gola: una delle graffe partenopee più irresistibili è quella di Larry, noto bistrot puteolano che dal lungomare soleggiato propone un’inedita versione heart della sua soffice delizia.

Altra curiosità per tutti i tipi di coppia è il plaid in pile per le serate dal divano con la stampona genderfluid lui-lui, lei-lui o lei-lei, personalizzabile con foto e nomi da PhotoPoint a Fuorigrotta e on line.

Vision, invece, è lo smartwatch della campana Techmade che tra le funzioni health conta il battito con una grafica “cuore” a tutto schermo e per San Valentino si veste dei colori red-rose-purple per la coppia.

Naturalmente anche i menù di cuochi, sommelier e ristò di ogni dove diventano romantici, intimi, eleganti o afrodisiaci, impreziositi da cuori e colorati di rosso: dall’art room di Galleria Navarra o il jazz Bistrot Mediterraneo in centro città, alle atmosfere borboniche de Gli Scacchi a Caserta o le cantine irpine Tenuta Cavalier Pepe e Aminea Winery in bottaia, per citarne solo alcuni.

Rosso di peperoncino habanero e jalapeno, gocce di fondente, rapa rossa, mandorle e fave di cacao, sugna e pepe, è il Tarallove limited edition di Leopoldo che gira sui social con l’hashtag #arraparossa.

La designer Alessandra Libonati per il 14 Febbraio presenta il suo St. Valentine Ring, un anello su tre dita che lei stessa definisce «un tirapugni in argento e ametista o radici di rubino rosso… sangue».

Da San Giorgio a Cremano Luisa Matarese alias Alma De Lux produce eccellenti liquori pluripremiati e per la festa degli innamorati propone come cadeau da lui a lei un elisir al chilly & passion fruit con la dicitura in etichetta: «Per San Valentino voglio sorprenderti: paga tu!».

Il suggerimento in libreria per lui e per lei arriva invece da Umberto Franzese e Silvio Di Giorgio col libro antistress illustrato “Strunz: insulti in napoletano da colorare”, impertinente prontuario di sublimi parolacce in lingua napoletana, etimologie, sigilli contro la jella e spiazzanti modi di dire, un armamentario ludico da sfoderare con amici e nemici dalla A di accuppatùra alla Z di zuzzuso, incluso "50 sfumature di ca**o" (originale vademecum in napoletano di una delle parole più comuni in Italia).

Il cocktail bar La Fesseria di via Paladino per il 14 sera invita all’happy hour per il Soft Porn, un signature cocktail tratto dalla carta “Le forme del piacere”, profumato e dal sensuale colore rosso vivo, a base di gin, limone, miele, lamponi e more.

Per concludere, promosso sui social il deodorante per auto a forma di alberello con stampa fronte-retro di una foto dell’innamorata/o, profumo afrodisiaco a scelta tra patchouli, muschio o cannella e il codice spotify per una “eros” playlist da auto: suggerito anche l’ensamble con una double box lui-lei dalla sexy pasticceria Mister Dick, appena sbarcata anche al Vomero, dove da giorni provoca i passanti (e non solo), diverte i goliardici, delizia i palati, ma soprattutto… vende vende.