LP Parfum di Miss Campania è il must have del luxury europeo

Parte da Napoli il nuovo progetto per una produzione di soli profumi di lusso che ad un mese dal suo lancio ha già conquistato i mercati internazionali: Viraha, questo il nome della fragranza ideata da Ilaria Ruocco nell’ambito della sua collaborazione con Liliana Paduano Beautyque, mira a posizionarsi sugli scaffali dei brand ambassador più a la page del luxury fashion system, e l’esordio lascia ben sperare.

APPROFONDIMENTI L'ATELIER Sartoria Cacciapuoti vola a Barcellona: la moda napoletana raccontata... LA CURIOSITÀ Rishpet, marchio napoletano nato per lottare contro... IN PISTA Settimana bianca, cosa indossare sulla neve: dal balaclava ai...

Nei giorni scorsi, infatti, a fronte di una distribuzione capillare in tutta Europa già diverse influencer della profumeria internazionale e della gioielleria di lusso (@perfumeofthemoon Martina Blotto - @chypressa Hilde Sonck - @rossellacat Rossella Catapano) hanno pubblicato stories in cui dimostravano di apprezzare la fragranza a basi di note aromatiche dolci e romantiche del fico rosso mediterraneo e del latte che abbracciano la vaniglia, il miele ed il pepe rosa, composta al 35% di puri oli essenziali.

Un prodotto di nicchia, come suggerisce anche il packaging: un flacone trasparente di vetro da 75 ml che custodisce come uno scrigno un eau de parfum dai colori dorati ed ambrati, una nuance dalle sfumature imprevedibili che ne sottolineano la qualità e che maturano col tempo.

Fedele alla mission del totally Made in Naples, Ilaria ha scelto come testimonial della prima campagna la bellissima Lorena Tonacci, già Miss Campania che è anche la protagonista dello spot televisivo girato, manco a dirlo, nell’affascinante cornice di Positano.

«Viraha è un’espressione hindi – spiega Ilaria Ruocco - che rivela un pensiero vivido d’amore, la consapevolezza di amare una persona nell’istante in cui ci separiamo da essa. L’abbandono, l’assenza, il distacco, stati d’animo in cui continua ad ardere la fiamma della passione. L’essenza dell’amore che non inaridisce, il profumo di un affetto lontano che si attende istante dopo istante. Una scelta non casuale perché nella nostra azienda, da sempre, teniamo ai legami forti: esperienza, genialità e competenza si tramandano nella nostra famiglia da generazioni». Un know how, quello di Liliana Paduano, con oltre quarant’anni di esperienza nell’estetica e nella cosmetica che Ilaria Ruocco è fiera di rappresentare con dedizione, ricerca ed amore per l’innovazione.