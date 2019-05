Manuela, Laura e Martina: a Napoli spopolano le «fitness influencer»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:00

Addominali scolpiti, fisico tonico e tanti followers: sono le fitness influencer, donne appassionate di sport e sana alimentazione, che dispensano attraverso foto e video, sulle proprie pagine social, consigli su: allenamenti per tenersi in forma, post motivazionali per raggiungere il peso forma e ricette fit per la dieta. Insomma, bacheche fonte di ispirazione per tantissimi seguaci in cerca di uno stile di vita sano ed equilibrato. Alcune sono personal trainer o nutrizioniste, altre semplicemente delle fitness addicted ben informate. Dettano legge in fatto di moda sportiva sfoggiando top e body da indossare in palestra, suggeriscono integratori da assumere o anche le combinazioni alimentari per prepararsi alla prova costume. Un fenomeno, quello delle fitness community sul web, sempre più diffuso anche a Napoli, dove molti personal trainer sono approdati dalla palestra alla rete per promuovere a distanza le proprie tecniche.