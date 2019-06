“Mare Luna”, l’estate a cinque stelle del Grand Hotel Parker’s

Mercoledì 12 Giugno 2019, 21:27

Il Grand Hotel Parker’s, cinque stelle lusso e icona di accoglienza dal 1870, inaugura la stagione estiva con un ricco calendario di appuntamenti sotto le stelle: la Lounge situata al sesto piano si trasferisce per l’estate in terrazza sul roof top Efebo e apre le porte anche ai non residenti in hotel per cinque serate esclusive che uniscono il piacere del buon bere al fascino di una location unica con vista sul Golfo di Napoli.Si comincia con “Mare Luna” i cocktail party al chiaro di luna dove protagonisti saranno le nuove specialità beverage dei barman dell’hotel: drink tailor made e cocktail dal profumo d’estate in abbinamento a piccoli finger creativi dalla cucina e live music (a partire dalle ore 18, consumazione alla carta e obbligatoria). Tre le date in programma: lunedì 17 giugno, martedì 16 luglio e giovedì 15 agosto. Come da calendario lunare le tre serate coincidono con la luna piena e quindi con il suo massimo splendore che sarà possibile ammirare ancor meglio anche grazie agli innovativi telescopi hi-tech a disposizione degli ospiti della terrazza.Per i palati più gourmand ed esigenti anche due serate di “Happy Caviar” in collaborazione con Calvisius Caviar. Giovedì 4 luglio e venerdì 20 settembre il cibo più pregiato e ricercato della cucina internazionale verrà servito in una nuova veste, originale e innovativa, che unisce al piacere del buon bere la ricerca per le materie prime di altissima qualità. La serata offre un’esperienza diversa di degustazione: finger e cocktail a base di caviale Calvisius storico e prestigioso brand italiano che dagli anni Settanta produce in proprio la più ampia varietà di caviale in oltre 60 ettari di vasche dedicate all’acquacoltura detenendo oltre il 15% del mercato mondiale del caviale di allevamento. (A partire dalle ore 18, consumazione alla carta e obbligatoria)