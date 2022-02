Martina e Kamal, quando la passione per i motori «fa notizia»

Quando si dice donne e motori. Se poi lei è giovanissima e i mezzi da riparare e restaurare sono d’epoca la storia è ancor più particolare. Ma non è solo una questione di integrazione e pari opportunità. Ci sono ambiti lavorativi in cui vedere donne "fa ancora notizia", come nel mondo della meccanica. Questione di attitudini personali, anzitutto.

E poi c’è Kamal, 18 anni, originario del Bangladesh, anche lui come Martina è stato conquistato da vespe d’epoca e non solo. I motori sono ora la sua vita e il suo impegno quotidiano.

A raccontare di loro Francesco Pucci, uno dei titolari di Officine Storiche Napoletane, che con Danilo e Pierluigi gestisce all’Arenella - in via Giacinto Gigante - il negozio/officina che si occupa di valorizzare l’artigianalità e ridare nuova vita ai veicoli d’epoca.

Due new entry nel gruppo di giovani di Officine Storiche Napoletane, quindi.

“Appassionata di studi tecnici Martina, 21 anni, è arrivata da noi e ha chiesto di poter iniziare a lavorare nell’officina. I clienti storici si sono sorpresi perché è sicuramente raro trovare una ragazza che si tuffa in un’avventura del genere. Un impiego insolito - spiega Francesco - che Martina porta avanti con passione. Le donne sono più brave precise, lei apprende rapidamente, è stato sicuramente difficile entrare mondo del lavoro, ma Martina si è inserita bene ormai da un anno”. Kamal, da due anni a Napoli, invece aveva attitudini al mondo meccanico e voleva metterle in pratica, è un ragazzo del Bangladesh “che – prosegue Francesco – frequentava un’associazione al Lanificio25 per l’inserimento dei ragazzi nella società. I genitori hanno dato subito l’ok per farlo venire da noi e ne siamo davvero felici”. In foto Martina e Kamal e il team storico di Officine.