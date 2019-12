Shopping e solidarietà: a Capri inaugurati i mercatini di Natale

Con l’apertura dei mercatini di Natale all’ombra del campanile è iniziato questa mattina per capresi e non, lo shopping solidale.La manifestazione è organizzata dalla Città di Capri ed è stata inaugurata dall’Assessore al Turismo e agli Eventi Ludovica Di Meglio, dal parroco don Carmine Del Gaudio e dall’Assessore alle Politiche Sociali Salvatore Ciuccio. Si tratta di una tradizione che si rinnova da diversi anni e che vede l’allestimento delle tipiche casette in legno che fino al 10 dicembre ospiteranno associazioni di volontariato, ambientalisti, il Movimento Cristiano Lavoratori e tante altre realtà isolane che partecipano all’evento il cui ricavato sarà devoluto dal Comune all’Anpas .



In una straordinaria mattinata di sole dopo le grandi piogge che hanno tenuto banco per tutto il mese di novembre, la piazzetta Funicolare si è così affollata di mamme e papà con i propri figli e giovani che hanno assaggiato un anticipo di Natale accogliendo l’invito a trascorrere qualche ora di gioia regalate da un evento che è anche un momento di solidarietà. Durante le prossime giornate, il Comune e l’Assessorato al Turismo hanno organizzato una serie di sorprese a partire dall’assaggio pomeridiano di unache sarà distribuita domani lunedì per continuare martedì con la degustazione di una buona amatriciana preparata dallo chef Luigi Albanese. Mercoledì è previsto il, tipica abitudine inglese mentre giovedì entreranno in scena leche prepareranno al momento le specialità tipiche della tradizione culinaria caprese indossando gli abiti caratteristici del secolo scorso.

Nei giorni a seguire sono in programma assaggi di pizza preparati dal ristorante Donna Rachele mentre sabato e domenica saranno interamente dedicati ai bambini che incontreranno Babbo Natale per la consegna dei doni. La manifestazione continuerà con un festival di assoluto gran gourmet lunedì con le specialità preparate dagli espositori per concludersi martedì quando la kermesse chiuderà con la distribuzione di caldarroste offerte dagli Amici di Cetrella.Lo show dell’inaugurazione dei mercatini per lo shopping è durato l’intera giornata di oggi anche se l’aria è diventata sempre più frizzante ed alle 17 in punto sono state accese le luci del grande albero che fa da spartiacque fra la funicolare ed il salotto del mondo.

