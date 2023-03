Moda inclusiva e amiche in passerella: lo show primavera/estate di Roberta Bacarelli

Non c’è una fashion week partenopea, ma le ragazze e le signore à la page che desiderano vivere il runaway anche a sud di Milano partecipano puntuali e in tiro a pochi iconici appuntamenti cittadini con il prêt-à-porter o la couture di casa nostra.

Ieri sera all’Hb Too di Coroglio la primavera donna e bambino di Roberta Bacarelli, designer rodata, mamma e nonna affettuosissima (...l’uscita finale con figlia e nipotino).

«Mirror», ovvero donne allo specchio: così in passerella mannequin professioniste e belle signore napoletane in un mix di fashion show, gioco di vestiti e bon ton. Mettere in scena ogni sorta di colore, tessuto, texture, foggia ed epoca, coinvolgendo le clienti amiche d’ogni età, come da anni fa anche la sua grande amica Carla Della Corte nell’ultratrentennale calendario di gioielli: così è nata l'idea di questa collezione e la sua presentazione.

Livia Panico, Piera Garello, Cecilia Gargiulo, Gabriella De Bellis, Anna Sommella, Anna Paola Merone, Mariateresa Incisetto, Imma Sarnacchiaro, Totti Puttini e altre ancora si sono immerse in denim oversize e salopette hippy, kaftani, abititini e minigonne ’60, camicie loose o trapezio, tute pantalone e look collegiale in sete floreali, jersey o traforati, ricami luminosi e plissè, lurex iridescente, stampe foglie-fiori ton sur ton o flower power, texture India, tartan e piume, monospalla e asimmetrici, vita alta, balze enormi e maniche balloon: tutte (o quasi) in treccine Pocahontas e Mercoledì con earring in fiori pastello.

Gran finale tutte in selfie sotto i riflettori coi saluti di Bacarelli family e l’immancabile “Quello che le donne non dicono”della Mannoia.