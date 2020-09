Moda, sport e danza al Gran Galà Fashion Show “Agave” di Palma Campania

Si terrà domenica 6 settembre con inizio alle 19,30, nel “Giardino dei Diospiri”, in via Croce a Palma Campania, il Gran Galà Fashion Show “Agave”, organizzato dall’associazione culturale “Naturae” di Palma Campania. Come spiega il presidente dell’associazione Rosa Ferrante, ogni anno, “Naturae”, nella realizzazione del Gran Galà, dedica la nuova edizione ad un fiore sempre diverso. La kermesse stavolta vedrà come protagonista l’agave. Nel linguaggio dei fiori e delle piante il fusto contenente i fiori dell’agave simboleggia la sicurezza. Protagonista dell’evento sarà innanzitutto la moda, con la sfilata degli abiti preparati da stilisti palmesi e un richiamo alla grande tradizione del Carnevale palmese con la presenza di Giuseppe Alfredo Annunziata, stilista storico del Carnevale.

La disegnatrice Sara Cardone durante la serata si cimenterà nella preparazione di un disegno a fumetti. Seguiranno le performance di hairstylist e make up artist, dei giovani della scuola di recitazione Gulliver della scuola di danza Magic Dance. Infine, la giovane atleta Alessia Gragnianiello proporrà una performance di ginnastica artistica.

Direttore artistico della kermesse è Lorenzo Maffia.

L’evento ha il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Palma Campania. La manifestazione si terrà nel rispetto delle norme anti – covid, con posti assegnati e distanziati © RIPRODUZIONE RISERVATA