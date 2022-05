Casolaro Hotellerie alla Mostra d'Oltremare con progetto di piatti da pizza in tempo reale

Casolaro Hotellerie, azienda partenopea, specializzata in forniture alberghiere, partecipa a Tuttopizza, dal 23 al 25 maggio, il salone internazionale della pizza alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Un incontro b2b dove gli imprenditori del mondo Horeca, avranno l’opportunità d’ interagire con i protagonisti della community professionale della filiera pizza. Quando si parla di Horeca, il brand Casolaro non può certo mancare, infatti, sarà in prima linea al Padiglione 6, pronto a rinnovare agli operatori del settore, i propri punti di forza: qualità, funzionalità e affidabilità.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Caffè Borbone presenta il progetto “Ri-scatto”, il... L'INAUGURAZIONE Centro commerciale «La Birreria», per il terzo compleanno... IL PROGETTO Earth Day, Arkeda Open House a sostegno del verde urbano e...

Parere autorevole nel mondo dell’ospitalità, Casolaro garantisce soprattutto servizi di consulenza one to one, grazie ai quali riesce a proporre sempre prodotti “cuciti su misura” senza omologazioni. A Tuttopizza, l’ultima originale novità del brand, infatti sarà possibile progettare insieme al cliente e in tempo reale il piatto da pizza esattamente nel modo in cui lo immagina per il proprio ristorante. Per la prima volta in fiera, l’azienda: attrezzata con una postazione potrà trasferire in digitale le idee del cliente, e ottimizzarle tecnicamente alle forme del piatto scelto.

Piccoli dettagli, decori a “tuttopiatto”, una raffigurazione originale, o semplicemente un piccolo logo per un effetto “minimal” tutto potrà essere impresso sul piatto. E per il cliente c’è la possibilità di sfruttare la creatività del team Casolaro, che su richiesta svilupperà ex novo un’idea grafica interpretando le esigenze specifiche. Il servizio di personalizzazione della mise en place è al centro del concept aziendale, e che da sempre differenzia Casolaro: «Comunicare i valori prima ancora di assaporare la qualità di una pietanza».

Uno strumento in più per rafforzare il brand di un ristorante o di una pizzeria, che vuole fare della propria identità il suo punto di forza. Dare forma ai sogni, a un’idea inespressa: di questo si occupa sin dagli esordi Casolaro Hotellerie, arrivato alla quinta generazione, sempre più presente e performante sul mercato della ristorazione nazionale ed estera. Il valore aggiunto, come sempre, è dato dalle persone, abili nell’interpretare le più svariate esigenze dei clienti. Non a caso il claim è “You think, Casolaro inks” che sottolinea la priorità di Casolaro: l’attenzione al cliente, l’assistenza è il fiore all’occhiello del brand che da sempre lo contraddistingue: l’originalità e la voglia di offrire sempre un prodotto unico, senza omologazioni.