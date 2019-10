Musica e cucina d'autore sul rooftop, torna l'Aperisunday

Martedì 1 Ottobre 2019, 11:42

Tre Piani riparte dall'Aperisunday, il format easy chic del rooftop che coniuga la cucina d'autore del ritrovo di via Filangieri con la musica contemporanea selezionata per l'occasione dal dj Alex Romeo.Un'intuizione felice per un pubblico trasversale che di tanto in tanto apprezza l'idea di poter concludere in bellezza il fine settimana con un happening all'aperto nel cuore della city cittadina, dove Fabio Ummarino ha accolto tra assaggi, balli e selfie quasi duecento ospiti puntualmente avvistati da Francesco Artistico.Tra questi, anche Annamaria Ziccardi, Francesca Frendo, Alessandro Lukacs, Chiara Rolandi, Carla Travierso, Manuela Giaccari, Mauro Samarelli, Valeria Vitolo, Mary Franchetti, Sabrina Sanità, Valentina Tremante, Jolanda Mignogna, Marco Silvestrini, Enrico Ingenito, Emanuela de Conciliis, Luana Ferrajoli, Elena Severino, Antonella Terlizzo, Max Pepe, Annamaria Simonetti, Stefano Squillante, Gianluca Maddi e tanti altri che si ritroveranno senz'altro al prossimo appuntamento.