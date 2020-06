Fase 3, il Nabilah cambia volto: cinema sotto le stelle, ristorante e cocktail bar dal tramonto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, storico beach club campano, riapre la stagione con nuovi allestimenti e proposte. Nuova era, nuovi programmi ma sempre nella direzione di un’offerta esclusiva e di qualità.Per l’estate 2020 il Nabilah sarà beach club, cocktail bar, ristorante e soprattutto cinema sotto le stelle. In spiaggia la novità sono i gazebo-isola: eleganti strutture che mescolano la leggerezza dei tendaggi alla solidità dei materiali in legno e ferro. Sono postazioni deluxe progettate nei dettagli e cura del design, con lettone king size, poltroncine e tavolo. Pensate per le coppie e piccoli gruppi, consentono di vivere la giornata al mare in modo riservato ed esclusivo, con servizio bar, bottiglia di prosecco e frutta di benvenuto all’arrivo (disponibili tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18.30).Dal giovedì sera, il beach club diventa ristorante e cocktail bar per celebrare il weekend con un’offerta che coniuga ricercatezza, gusto e atmosfera: dall’aperitivo al tramonto – il più bello di tutta la costa - alla cena in riva al mare. E con la grande novità del cinema opein air. Da giovedì 18 giugno – e per tutti i giovedì sera -, sul costone di roccia tufacea che disegna l’insenatura del Nabilah, sarà di scena il grande cinema con una selezione di pellicole cult degli anni 2000: un maxi telone cinema montato praticamente pied dans l’eau e un sofisticato sistema audio garantiranno una perfetta visione.Dal giovedì alla domenica i gazebo-isola si trasformano in postazioni riservate per un aperitivo tra amici o una cena à la carte. La cucina contemporanea è di chiara ispirazione mediterranea con piatti costruiti con la consulenza dello chef stellatoe prodotti e pescato del territorio.Particolare cura è riservata all’offerta bar che si distingue per la selezione esclusiva di prodotti premium e le ricette esclusive dei bar tender. L’entertainment del long weekend, da 15 anni fiore all’occhiello del Nabilah, è affidato a(giovedì, selezioni live) e ache accompagnerà l’ora del tramonto con il suo morbido electro sound, il venerdì, il sabato e la domenica.