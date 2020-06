Proiezioni sonore, viaggio nella musica da cinema al Nabilah Beach Club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilinaugura il nuovo programma dei giovedì d’estate: Proiezioni Sonore.Ogni giovedì si potrà vivere una movie night tra video, sound e mare; prenotando un aperitivo o una cena à la carta si potrà assistere alle proiezioni in programma, a partire dalle 21.30, e continuare la serata sotto le stelle, pieds dans l’eau.Le pellicole e le musiche che hanno reso cult i film di Quentin Tarantino, le composizioni più amate di Ennio Morricone, le hit di Sophia Loren e di Marilyn Monroe, le canzoni dei film di Pedro Almodovar e di Ferzan Ozpetek, gli Oscar indimenticabili. Sono solo alcune delle suggestioni scelte per i nuovi giovedì al Nabilah da, appassionato di musica e di cinema, che accompagnerà le immagini in proiezione nel magico scenario del promontorio di Torregaveta, naturale set cinematografico con le sue splendide vestigia romane.«Ogni giovedì la mia ricerca musicale si concentrerà su un tema, un autore, una tipologia di film, un cult movie, un musical – racconta Cerchietto a proposito del format varato da Luca Iannuzzi, art director del locale di Bacoli – Una serata dedicata all'immaginario di Fellini e di Nino Rota, una notte con Sakamoto, i successi che sono stati titoli di testa dei film targati 007, oppure una sorprendente playlist dai film di Paolo Sorrentino».Il primo appuntamento è giovedì 18 giugno con la pellicola Pretty Woman a cui seguirà in console una Rock’n’Roll night. La serata di giovedì 25 giugno sarà dedicata al regista Ozpetek con Mine Vaganti e la selezione musicale Icone Pop e Nostagie Canaglie. I primi due appuntamenti di luglio saranno invece scanditi dalle proiezioni di Hitch e da musiche Funky/ Hip Hop e da una serata omaggio a Woody Allen con Midnight in Paris e musica Acid Jazz e classici anni ’30.«La magia del cinema all’aperto sostenuta da una colonna sonora ricca di emozioni è l’idea che mi ha spinto ad aprire il Nabilah anche il giovedì sera – racconta– Sono certo che ci divertiremo e terremo il battito al ritmo delle inconfondibili e quanto mai trasversali scelte musicali di DJ Cerchietto».