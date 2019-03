Napoli, arriva la moda delle proposte di matrimonio spettacolari

Arriva la moda delle proposte di matrimonio spettacolari a Napoli. Con l'avvento dei social e delle condivisioni ormai anche dalle nostre parti le persone si ispirano alla fantasia estera, mettendoci pero, la caparbietà napoletana. A lanciare questa moda tra i futuri sposi a Napoli, è Michele Belvedere, fondatore della storica azienda Belvedere Fotografi che, per l'occasione assiste in tutto e per tutto il futuro sposo nel sorprendere la sua fidanzata, immortalando il tutto con foto e video.

Amo creare stili e mode - ci racconta Michele Belvedere - da anni riesco a sorprendere coppie di sposi e ad ispirare colleghi nell'emularmi, il mio segreto - conclude Belvedere - è l'amore per la fotografia

. Qualche giorno fa è toccato a Giovanni di sorprendere la sua Lucia con una proposta di matrimonio spettacolare sulla terrazza delle tredici discese di Sant'Antonio, attirando l'attenzione di centinaia di persone, guadagnandosi dalla sua promessa sposa un bel sì.

Venerdì 22 Marzo 2019, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA