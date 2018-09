Dalla periferia al salotto di Napoli: la Caffetteria Etoile apre a piazza dei Martiri

Venerdì 28 Settembre 2018, 21:16

In commercio da più di 18 anni la Caffetteria Etoile di Pianura offre ai suoi clienti prodotti di prima qualità nelle sue preparazioni dolciarie e non: dal cornetto fatto con lievito madre alle sfogliatelle calde, c'è l'imbarazzo della scelta con una vasta linea di dolci, torte, creme artigianali, gelati preparati con tanta attenzione al dettaglio e all'uso degli ingredienti sempre di alta gamma. «Difficile resistere alla nostra pizza tonda - spiega uno dei titolari dell'attività, Luigi, che da anni guida la Caffetteria insieme con il fratello Tony - Alla nostra squadra di maestri pasticceri s'è aggiunta la collaborazione di Salvatore Tortora, rinomato pasticcere che ha collaborato con Iginio Massari per otto anni».Dalla periferia alla city, la Caffetteria Etoile apre a piazza dei Martiri con una linea di prima colazione, rosticceria e gelateria artigianale che servirà a rifornire anche l'altro punto vendita di via dei Mille «con delizie e fresche produzioni dei nostri prodotti, per garantire sempre un servizio efficiente, freschezza e qualità quotidiana». «Nel nostro nuovo punto vendita - spiega ancora Luigi - troverete anche il laboratorio dei lievitati e mantecatura del gelato a vista per far constatare a occhio nudo tutta la freschezza e la bontà dei nostri prodotti. Il nostro intento è quello di soddisfare il palato di ogni napoletano».