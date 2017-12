Calcio, moda, pizza e solidarietà: passioni in calendario

Venerdì 29 Dicembre 2017, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 10:31

Fioccano le proposte per i calendari. La scelta è ardua, e gli scatti sempre belli e significativi, spesso identificativi di grandi passioni come, naturalmente «I Re di Napoli», edizione 2018 del classico calendario dei calciatori del Napoli in virtù del quale gli azzurri sono diventati i Re delle ambientazioni del periodo borbonico. Un must per i tifosi del team, imperdibile per i rappresentanti del sesso forte almeno quanto per le ladies quello di Ileana Della Corte, che anche quest'anno ha immortalato alcune delle donne più eleganti della città, interpreti d'eccezione dei gioielli del brand negli spazi delle Terme di Agnano sotto l'occhio di Carla Della Corte.Dal pallone ai preziosi, insomma, ad ogni passione il suo. Compresa quella per l'arte e l'architettura, soddisfatta in questo caso dal calendario Di Meo: «Napoli-Lisbona Due mari, una sola moltitudine», questo il titolo scelto per il progetto di quest'anno, porta la firma di Massimo Listri, artista a livello internazionale che ha raccontato la capitale del Portogallo attraverso i suoi legami con Napoli, svelati anche dai racconti di autorevoli napoletani e portoghesi ed accompagnata da contributi critici e interventi fra gli altri di Cesare de Seta, Maria Gabriella di Savoia, Gelasio Gaetani d'Aragona e dalla cantante portoghese Misia.E parlando di Napoli e passione, come non menzionare quella per la pizza, patrimonio Unesco. Per i suoi tantissimi fan, la scelta non può che cadere sul calendario delle Centenarie ovvero quello dell'Unione Pizzerie Storiche Napoletane intitolato a sua volta Napoli ieri e oggi, la cui pubblicazione ha come finalità la raccolta fondi per la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Napoli. Voluto dallo storico sodalizio che ha sostenuto l'idea originaria dei maestri pizzaioli Gennaro Luciano e Giorgio Moffa, il calendario che gode anche del supporto dei partner Polselli, Gustarosso e Antica Pizzeria Port'Alba 1738, intende rappresentare il simbolo di una passione e di un'arte abilmente rappresentata dalle fotografie di Gennaro Giorgio: secoli di storia per dieci pizzaioli Centenari che c diventano l'emblema di antiche sapienze.La beneficenza ha ispirato anche il calendario 2018 dell'Anef (Accà nisciuno è fesso), l'associazione onlus che offre terapie domiciliari gratuite ai bambini disabili e che stavolta ha puntato sui volti di Luisa Amatucci, Germano Bellavia, Marzio Honorato, Peppe Iodice e Claudia Mercurio per Dodici scatti contro l'indifferenza da abbinare, perché no, a quelli realizzati a Lacco Ameno dai terremoti dell'isola d'Ischia che con il sorriso sulle labbra hanno posato tra i reparti dell'ospedale Anna Rizzoli per ricordare il sisma del 21 agosto: dodici scatti in bianco e nero a cura di Luigi Trani che mostrano siparietti improbabili e leggeri e i cui proventi saranno devoluti per il 70% ai terremotati, per sostenere la ricostruzione, e per il restante 30% ai bambini di un orfanotrofio in Kenya.Celebra infine il genderless quale codifica nel mondo della moda in questo momento «Suspension» ovvero il quinto appuntamento del Calendario Fashion&Food, blog-magazine del fotografo napoletano Salvio Parisi i cui dodici scatti raccontano in sei bimestri l'alta moda non convenzionale e il volto patinato di noti cuochi stellati: sinergie ed equilibrio tra menti e ingredienti concorrono o ricorrono che dire si voglia nel progetto tutto campano tra eccellenze professionali, arte e artigianato, cultura e territorio, moda, enogastronomia.