12oz apre a Napoli nella galleria commerciale di Piazza Garibaldi

12oz, retail format specializzato nel servizio rapido di bevande coffee&milk based, concepite principalmente per il consumo in movimento, ha aperto, in collaborazione con Grandi Stazioni Retail, il suo 25° punto vendita all’interno della galleria commerciale ipogea di Piazza Garibaldi a Napoli Centrale, principale snodo di collegamento tra nord e sud Italia. Con circa centotrentasettemila frequentatori giornalieri e 50 milioni l’anno, Napoli Centrale è situata in un quartiere ad elevata densità abitativa ed è un nodo di interscambio importante per l’intero sistema ferroviario nazionale.

Qui ora è possibile prendere al volo la bevanda preferita nella cup monouso grazie all’inimitabile velocità di servizio che contraddistingue il concept 12oz.

La tecnologia delle macchine unita alla semplicità delle operations permette di portare via la maggior parte delle bevande presenti nel menù in meno di 30 secondi, per poterle poi consumare in tutta tranquillità a bordo del treno, della metro o a piedi. Ma non solo, 12oz in questa location vuole puntare sui giovani, suo principale target.

«Quest’apertura è strategica perché di fatto rappresenta il nostro approdo nel sud Italia. Siamo consapevoli di offrire un modello dirompente rispetto alla cultura locale del caffè, ma il mercato è in continua evoluzione. Anche qui i giovani sono in contatto costante con i trend globali, grazie ai social conoscono la vita e le abitudini dei coetanei che vivono dall’altra parte del mondo e vogliono sentirsi parte di quest’ultimo», commenta David Nathaniel, fondatore e CEO di 12oz .Per le giovani generazioni il consumo di prodotti a base di caffè e latte, caldi e freddi, serviti nella tipica cup monouso, è sempre più apprezzato e richiesto, anche grazie alla continua ricerca di alternative ai prodotti caffeine based sodati e zuccherati, che non rispecchiano a pieno i desiderata soprattutto della Generazione Z.

12oz, che riesce a coniugare l’offerta di prodotto di una caffetteria internazionale e la rapidità di servizio tipica del bar all’italiana, aggiungendo poi un forte focus sul consumo on the go e sul cliente, che ha così la possibilità di decidere dove sorseggiare la sua bevanda e come personalizzarla per renderla unica e instagrammabile, è sempre più scelto dalle nuove generazioni. Lo store di Napoli, con i suoi 30 mq, è concepito per assecondare le esigenze di chi ha poco tempo da trascorrere all’interno di una caffetteria, ma vuole godersi la sua bevanda in libertà. Pochi posti a sedere e un piccolo dehor per un format che mantiene la solita profondità di menu con bevande personalizzabili a base di caffè e latte, anche vegetale, da accompagnare a donut, bagel, brioches e molto altro.